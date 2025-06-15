Штрафи за продаж товарів через Нову пошту — які суми у 2025 році

Людина оплачує товар банківською карткою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна податкова служба у 2025 році отримує усю інформацію про грошові перекази українців, наприклад через Нову пошту. Податківці можуть дізнатися про осіб, які часто отримують гроші на свої рахунки в неправомірний спосіб.

Наприклад, якщо ФОП отримує оплату накладеним платежем, але не видасть чек з реєстратора розрахункових операцій під час операції, не вкаже суму у своїй звітності та замінить фіскальний чек "квитанцією Нової пошти", у нього виникнуть проблеми, йдеться в матеріалі видання Фокус.

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Так, за словами керуючої Адвокатського бюро Анни Даніель, торік Державна податкова служба (ДПС) почала знову моніторити платежі через фінансові компанії, зокрема NovaPay. Усе через те, що деякі користувачі використовували накладений платіж, де гроші отримуються готівкою через платіжний сервіс Нової пошти — без проведення через реєстратор розрахункових операцій (РРО). Своїми діями вони порушували чинне українське законодавство.

Тож продавцям важливо фіскалізувати продаж товару через РРО/ПРРО, якщо:

оплата відбувається готівкою або через фінансові компанії (NovaPay, EasyPay, City24 тощо);

якщо товар продається онлайн, незалежно від способу доставки.

"Усі перекази через NovaPay кваліфікуються як готівкові розрахунки, які підлягають фіскалізації (обов’язкова видача чека)", — зауважила Даніель.

Натомість фінансові компанії діляться з податківцями інформацією про грошові перекази. Як пояснив журналістам керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько, всі небанківські фінансові організації, які здійснюють перекази коштів, зобов’язані формувати та передавати до ДПС дані про усі платежі, а також інформацію щодо того, хто отримує гроші.

"Таким чином, податкова служба має повну інформацію про всі грошові перекази і може ідентифікувати осіб, які регулярно отримують кошти", — розповів він.

Тож на основі отриманих даних у податківців є можливість штрафувати продавців, якщо є порушення. Наприклад, якщо клієнт сплатив на Новій пошті 3 тис. грн, а продавець не фіскалізував продаж, тоді розмір штрафу може становити 3 тис. грн (або 4,5 тис. грн — за повторне порушення).

Як уникнути штрафів від податкової

Продавці, які працюють через Нову пошту (особливо з післяплатою), не мають відступати від чітких правил. Так, їм потрібно:

оформити ПРРО (електронну касу). Ця послуга доступна безплатно в ДПС або сторонніх сервісах (Checkbox, "Вчасно.Каса" тощо);

фіскалізувати усі продажі перед тим, як відправляти товари, навіть якщо клієнти платитимуть за них після отримання;

у накладній вказувати реквізити фіскального чека;

зберігати копії чеків і товарних накладних.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року платіжний сервіс Нової пошти NovaPay запровадив для клієнтів обмеження на онлайн-оплати та грошові перекази. За новими правилами, фізособам дозволяється надсилати післяплатою не більше 5 посилок на місяць, а загальна сума відправлень не повинна перевищувати поріг у 30 тис. гривень.

Також повідомлялося, що Укрпошта по-новому прийматиме відправлення із післяплатою. Якщо українці хочуть займатися продажами товарів, в компанії радять їм оформити ФОП.