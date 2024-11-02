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Пешеходы могут получить штраф — за какое нарушение ПДД

2 ноября 2024 12:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы пешеходам — за какое нарушение ПДД могут наказать
Человек переходит дорогу. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пешеходы также относятся к полноценным участникам дорожного движения, поэтому должны выполнять требования ПДД. Игнорирование этих норм не только повышает риск аварийных ситуаций, но и может привести к административному штрафу.

Об этом рассказывает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

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Нарушение ПДД пешеходами может стать основанием для наложения штрафов. В частности, правила обязывают их:

  • двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны;
  • переходить проезжую часть только на пешеходных переходах (в том числе подземных или надземных), а при их отсутствии — на перекрестках;
  • в зонах, где движение регулируется, соблюдать сигналы светофора или указания регулятора;
  • в темное время суток или при недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы или фликеры для повышения безопасности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 255 грн, согласно ч. 1 ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Патрульная полиция активно выявляет такие случаи и составляет административные протоколы.

Правоохранители призывают пешеходов соблюдать правила дорожного движения и отдавать себе отчет в возможных последствиях их нарушения.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.

Мы также писали, что мойка и ремонт автомобилей в неотведенных для этого местах караются штрафом от 340 до 1700 грн. Если же нарушение произошло на природоохранных территориях, размер штрафа составляет от 153 до 408 грн, кроме того, возможно изъятие орудий.

ПДД штраф штрафы деньги дороги

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