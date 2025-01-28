Льготные тарифы Vodafone в 2025 году — когда появятся

Пенсионерка с мобильным телефоном в руках. Фото: УНИАН

Абоненты мобильного оператора Vodafone не смогут пользоваться льготными тарифами на связь. Компания не рассматривает вариант с запуском подобных пакетов для незащищенных слоев населения.

Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на комментарии украинцев на странице в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Так, одного из клиентов интересовало, планирует ли Vodafone ввести какие-то скидки для людей, которые длительный период времени пользуются услугами мобильного оператора.

"Предложения, акции, скидки или подарки формируются системой автоматически, а не вручную оператором или кем-то другим. Это не зависит от тарифа абонента, его возраста, как часто пополнялся номер и сколько номеру лет", — ответили в компании.

Там добавили, что обо всех скидках абонентам сообщают во время SMS-оповещений.

Кроме того Vodafone не планирует предлагать клиентам более дешевые тарифы без подключения к мобильному интернету. Зато пресс-служба оператора отметила, что компания тратит больше средств, чтобы развивать сеть связи.

"Это связано с увеличением расходов на топливо, электроэнергию и закупку дополнительного оборудования, которое обеспечивает функционирование сети во время войны", — рассказали в Vodafone.

Как подорожают услуги Vodafone в 2025 году

30 января мобильный оператор обновит ряд тарифных планов. Абоненты начнут платить больше на 40-70 грн. Так, известно что:

тариф Vodafone SuperNet Turbo будет стоить не 190 грн, а 250;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 - не 200 грн, а 250;

Vodafone SuperNet Start подорожает до 260 грн (было 200 грн);

за Vodafone SuperNet Start 2019 абоненты будут платить 260 грн вместо 195 грн;

тариф Vodafone SuperNet Pro подорожает с 280 грн до 340;

Vodafone SuperNet Unlim - с 410 до 470 грн;

Цена на пакет Joice вырастет на 60 грн и будет стоить 260 грн;

Joice Start 2023 - 260 грн вместо 200 грн;

Joice Pro 2023 - 320 грн, а не мисть 260;

Joice Max 2023 - 390 грн вместо 330;

Vodafone Light+ — 185 грн вместо 145;

Turbo 2023 — 250 грн вместо 180 грн.

Однако меняя тарифы компания увеличит объем услуг. Например, клиентам предоставят больше гигабайтов интернета.

Ранее мы рассказывали, что Vodafone - не единственный мобильный оператор в Украине, который решил переписать цены на свои услуги. Так, компания Lifecell уже предупредила об изменении в стоимости тарифных планов в феврале.

Также напомним, какой мобильный оператор является самым выгодным для пенсионеров. Оказывается, пожилым людям есть из чего выбирать.