Пільгові тарифи Vodafone у 2025 році — коли з'являться

Пенсіонерка з мобільним телефоном в руках. Фото: УНІАН

Абоненти мобільного оператора Vodafone не зможуть користуватися пільговими тарифами на зв'язок. Компанія не розглядає варіант із запуском подібних пакетів для незахищених верств населення.

Про це повідомила пресслужба компанії у відповідь на коментарі українців на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Так, одного з клієнтів цікавило, чи планує Vodafone запровадити якісь знижки для людей, які тривалий період часу користуються послугами мобільного оператора.

"Пропозиції, акції, знижки чи подарунки формуються системою автоматично, а не вручну оператором чи кимось іншим. Це не залежить від тарифу абонента, його віку, як часто поповнювався номер та скільки номеру років", — відповіли в компанії.

Там додали, що про усі знижки абонентам повідомляють під час SMS-сповіщень.

Крім того Vodafone не планує пропонувати клієнтам дешевші тарифи, які б не передбачали підключення до мобільного інтернету. Натомість пресслужба оператора зауважила, що компанія витрачає більше коштів, щоби розвивати мережу зв'язку.

"Це пов'язано зі збільшенням витрат на пальне, електроенергію та закупівлю додаткового обладнання, яке забезпечує функціонування мережі під час війни", — розповіли у Vodafone.

Як подорожчають послуги Vodafone у 2025 році

30 січня мобільний оператор оновить низку тарифних планів. Абоненти почнуть платить більше на 40-70 грн. Так, відомо що:

тариф Vodafone SuperNet Turbo коштуватиме не 190 грн, а 250;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — не 200 грн, а 250;

Vodafone SuperNet Start подорожчає до 260 грн ( було 200 грн);

за Vodafone SuperNet Start 2019 абоненти платитимуть 260 грн замість 195 грн;

тариф Vodafone SuperNet Pro подорожчає з 280 грн до 340;

Vodafone SuperNet Unlim — з 410 до 470 грн;

ціна на пакет Joice зросте на 60 грн і коштуватиме 260 грн;

Joice Start 2023 — 260 грн замість 200 грн;

Joice Pro 2023 — 320 грн, а не мість 260;

Joice Max 2023 — 390 грн замість 330;

Vodafone Light+ — 185 грн замість 145;

Turbo 2023 — 250 грн замість 180 грн.

Однак змінюючи тарифи компанія збільшить обсяг послуг. Наприклад, клієнтам нададуть більше гігабайтів інтернету.

Раніше ми розповідали, що Vodafone — не єдиний мобільний оператор в Україні, який вирішив переписати ціни на свої послуги. Так, компанія Lifecell вже попередила про зміну у вартості тарифних планів у лютому.

Також нагадаємо, який мобільний оператор є найвигіднішим для пенсіонерів. Виявляється, літнім людям є з чого обирати.