Ипотека "єОселя" — правила программы снова изменили

Ключи от жилья. Фото: ukrainianingermany.de

В Украине изменились правила правительственной программы льготной ипотеки "єОселя". Благодаря переменам получить жилье стало еще проще.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Новые правила программы "єОселя"

Среди ключевых изменений, которые особенно будут ощутимы для граждан, потерявших собственное жилье в результате боевых действий:

первым взносом на покупку жилья по программе "єОселя" может стать сертификат "єВідновлення";

предоставляется право приобрести жилье по программе "єОселя", даже если уже участвовали в других госпрограммах (касается украинцев, у которых дома разрушены или остались на оккупированной территории).

"Эти и другие изменения в программу предусматривает постановление Кабинета Министров № 939, большинство пунктов которого вступило в силу 19 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.

Среди других основных изменений:

купить недвижимость из списка памятников архитектуры с помощью "єОселя" стало невозможно;

есть возможность приобрести имущественные права на частные дома при строительстве;

в течение десяти лет базовая процентная ставка будет составлять 3% или 7% годовых (в зависимости от категории участника), а в дальнейшем — 6% и 10% соответственно.

Также с 19 октября молодежь до 25 лет будет вправе получить ипотеку с первым взносом не от 20%, а от 10%.

Программу реализует Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилло".

"Программа доступного кредитования жилья "єОселя" — одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам рассказали, без каких-либо документов не удастся самостоятельно законно продать недвижимость в 2024 году. Без услуг специальных агентств можно обойтись, зная определенные правила и особенности.

Также мы писали, что ожидается рост цен на недвижимость — к концу 2024 года цены могут вырасти на 7-10%. Наибольшее удорожание придется на период осени-зимы 2024-2025 годов.