Кредиты для военных — кто имеет право на льготы в 2024 году

Банковская касса. Фото: УНИАН

В Украине военные имеют право на ряд льгот по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Об этом рассказали в пресс-службе Координационного центра по оказанию юридической помощи.

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Кредитные льготы для военных

По словам юристов, на время военного положения для военнослужащих и их жен/супругов предоставили право на:

неуплату процентов и пользование кредитами;

неуплату штрафов/пени за просрочку уплаты платежей по кредитам.

Соответствующие льготы распространяются на:

банковские учреждения;

кредитные союзы;

ломбарды;

другие юрлица, предоставляющие финуслуги.

В то же время, сам кредит платить необходимо.

На какие кредиты не распространяются льготы

Эксперты сообщают, что соответствующие льготы на кредиты не касаются кредитных договоров по покупке транспорта и недвижимости.

Речь идет об имуществе, которое отнесено/будет отнесено к объектам жилого фонда (жилой дом, квартира, будущий объект недвижимости, объект незавершенного жилищного строительства, имущественные права на них).

Как военному воспользоваться правом на льготы на кредиты

Военным нужно, чтобы воспользоваться правом на льготы на кредиты, в письменном виде уведомить кредитодателя о том, что проходят службу в армии и предоставить следующие документы:

военнослужащие — военный билет;

резервисты — выписка из приказа/справку о зачислении в списки воинской части.

Также соответствующие документы могут получить родственники военных.

Военнослужащие, получившие судебный иск от финучреждения, могут подать отзыв на него, добавили юристы.

Что еще стоит знать

Напомним, уволенные со службы военные имеют право на определенное денежное обеспечение. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

Также сообщалось, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство начисляет родственникам пособие на погребение.