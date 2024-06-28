Укрзализныця предоставляет льготы на проезд — какие действуют правила в 2024 году

Железнодорожный перрон. Фото: РБК-Украина

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предоставляет пассажирам скидки на проезд в 2024 году. Известно, какие категории граждан имеют право на льготы на поездки железной дорогой.

Об этом информирует издание Znaj.ua, ссылаясь на информацию "Укрзализныци".

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Скидки на проезд для льготных категорий в 2024 году

В 2024 году перевозчик гарантирует скидки на проезд для ряда категорий граждан. В частности, ветеранам и лицам с инвалидностью.

Так могут передвигаться на УЗ бесплатно раз в год или с 50% скидкой раз в два года ветераны Второй мировой войны в возрасте от 85 лет, участники боевых действий, лица, имеющие инвалидность третьей группы.

Также получить скидку 50% на поездки могут лица с инвалидностью первой и второй группы, дети с инвалидностью и сопровождающие их на поездки с 1 октября по 15 мая. Граждане, имеющие инвалидность, связанную с войной, могут путешествовать на железной дороге бесплатно ежегодно.



Кроме того, предоставляют скидки для родителей погибших или пропавших без вести во время службы. Соответствующее право предоставляется на бесплатные поездки раз в два года или скидкой раз в год.

Скидки на билеты УЗ для детей и студентов

Действуют льготные предложения для детей и студентов. А именно:

для детей до шести лет бесплатный проезд без проездного документа, если не требуется отдельное место;

для детей от шести до 14 лет предоставляется 25% скидка на билеты;

для студентов действует предложение покупки билетов за половину стоимости на общие и плацкартные вагоны, а также в вагоны 2-3 класса. В то же время такая возможность не распространяется на вагоны высшего класса (купе, СВ). Там действует полная стоимость билета на проезд.

Как еще сэкономить на билетах УЗ

В частности, в поездах "Интерсити+" при покупке билетов в вагоны 1-го и 2-го класса в обе стороны предоставляют скидку 10%. Стоимость билетов в вагоны 1-го класса может меняться в зависимости от дня отправления поезда и дня недели:

за 30 дней до отправки — скидка в размере 15%;

за 29-25 дней — скидка 10%;

за 24-15 дней — скидка 5%;

за 14-5 дней — стоимость не меняется;

за 4-2 дня — цена растет на 10%;

за 1-0 дней — цена увеличивается на 15%.

Цена на билеты может меняться в зависимости от дня недели:

понедельник и суббота – скидка в размере 10%;

пятница и воскресенье – цена увеличивается на 10%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине проезд в общественном транспорте стоит по-разному, ведь на конечную стоимость влияет много разных факторов. Известно, в каких регионах самые дорогие и дешевые билеты на проезд.

Также мы писали, что из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.