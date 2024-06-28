Укрзалізниця надає пільги на проїзд — які діють правила у 2024 році

Залізничний перон. Фото: РБК-Україна

Національний перевізник "Укрзалізниця" надає пасажирам знижки на проїзд у 2024 році. Відомо, які категорії громадян мають право на пільги на подорожі залізницею.

Про це інформує видання Znaj.ua, посилаючись на інформацію "Укрзалізниці".

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Знижки на проїзд для пільгових категорій у 2024 році

У 2024 році перевізник гарантує знижки на проїзд для низки категорій громадян. Зокрема, ветеранам та особам з інвалідністю.

Так, можуть пересуватися на УЗ безкоштовно раз на рік або з 50% знижкою раз на два роки ветерани Другої світової війни віком від 85 років, учасники бойових дій, особи, які мають інвалідність третьої групи.

Також отримати знижку 50% на поїздки можуть особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує на поїздки з 1 жовтня до 15 травня. Громадяни, які мають інвалідність, пов'язану з війною, можуть подорожувати на залізниці безплатно щорічно.



Окрім того, надають знижки для батьків загиблих чи зниклих безвісти під час служби. Відповідне право надається на безплатні поїздки раз на два роки чи зі знижкою раз на рік.

Знижки на квитки УЗ для дітей та студентів

Діють пільгові пропозиції для дітей та студентів. А саме:

для дітей до шести років проїзд безкоштовний без проїзного документа, якщо не потрібне окреме місце;

для дітей від шести до 14 років надається 25% знижка на квитки;

для студентів діє пропозиція придбання квитків за половину вартості на загальні та плацкартні вагони, а також у вагони 2-3 класу. Водночас, така можливість не поширюється на вагони найвищого класу (купе, СВ). Там діє повна вартість квитка на проїзд.

Як ще заощадити на квитках УЗ

Зокрема, у потягах "Інтерсіті+" при купівлі квитків у вагони 1-го та 2-го класу в обидві сторони надають знижку 10%. Вартість квитків у вагони 1-го класу може змінюватися залежно від дня відправлення поїзда та дня тижня:

за 30 днів до відправлення — знижка у розмірі 15%;

за 29-25 днів — знижка 10%;

за 24-15 днів — знижка 5%;

за 14-5 днів — вартість не змінюється;

за 4-2 днів — ціна зростає на 10%;

за 1-0 днів — ціна збільшується на 15%.

Ціна на квитки може змінюватися залежно від дня тижня:

понеділок та субота — знижка у розмірі 10%;

п’ятниця та неділя — ціна збільшується на 10%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні проїзд у громадському транспорті коштує по-різному, адже на кінцеву вартість впливає багато різних чинників. Відомо, в яких регіонах найдорожчі та найдешевші квитки на проїзд.

Також ми писали, що через мобілізацію в лави Збройних сил працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.