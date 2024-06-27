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Ціни на міський транспорт — ТОП-5 найдорожчих регіонів України

27 червня 2024 11:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на громадський транспорт у 2024 році — рейтинг регіонів
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні проїзд у громадському транспорті коштує по-різному, адже на кінцеву вартість впливає багато різних чинників. Відомо, в яких регіонах найдорожчі та найдешевші квитки на проїзд.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна"

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Найвищі середні ціни на проїзд у 2024 році

За даними Державної служби статистики, станом на травень поточного року середньомісячна ціна на проїзд в громадському транспорті дорівнювала 9,31 гривні за квиток.

Найдорожче обійдеться проїзд у п'яти українських регіонах. Лідирує  Львівська область, де в середньому за поїздку беруть 15,74 гривні. Також доволі дорого коштує проїзд.

  • у Житомирській області — 15 гривні;
  • у Чернігівській області — 13,84 гривні;
  • у Чернівецькій області — 12,96 гривні;
  • у Полтавській області —  10,95 гривні.

Найнижча вартість проїзду в Україні

Примітно те, що найдешевше коштує квиток на проїзд у громадському транспорті Київської області. Там у середньому необхідно заплатити 5 гривень за поїздку. Також лояльні ціни на пересування у міському транспорті:

  • Херсонської області — 6 гривень;
  • Кіровоградської області — 6,48 гривні;
  • Харківської області — 6,60 гривні.

Водночас, ціна на проїзд у громадському транспорті Києва у середньому становить 8 гривень.

 

ціни на проїзд
Джерело: РБК-Україна

Як формується ціна на проїзд

Вартість проїзду формує багато чинників. Через це ціни можуть суттєво відрізнятися в регіонах. Так, переважно на ціну в кожній конкретній області впливає:

  • загальний рівень доходів громадян;
  • вартість життя;
  • загальний економічний стан регіону;
  • ціни на автомобільне пальне;
  • дорожнеча обслуговування/ремонту транспорту;
  • заробітна плата працівників, інші витрати;
  • рівень фінансової підтримки місцевими/державними органами влади;
  • конкуренція з боку інших компаній-перевізників;
  • довжина маршруту (кількість зупинок);
  • складність обслуговування маршруту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, через мобілізацію в лави Збройних сил працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд. 

Також ми писали, що українських біженців позбавлять права на безкоштовний проїзд на автобусах повітових ліній в Естонії. Діятимуть ті ж правила, що й для місцевих.

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