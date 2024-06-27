Ціни на громадський транспорт у 2024 році — рейтинг регіонів

Ціни на міський транспорт — ТОП-5 найдорожчих регіонів України
В Україні проїзд у громадському транспорті коштує по-різному, адже на кінцеву вартість впливає багато різних чинників. Відомо, в яких регіонах найдорожчі та найдешевші квитки на проїзд.
Про це повідомляє видання "РБК-Україна".
Найвищі середні ціни на проїзд у 2024 році
За даними Державної служби статистики, станом на травень поточного року середньомісячна ціна на проїзд в громадському транспорті дорівнювала 9,31 гривні за квиток.
Найдорожче обійдеться проїзд у п'яти українських регіонах. Лідирує Львівська область, де в середньому за поїздку беруть 15,74 гривні. Також доволі дорого коштує проїзд.
- у Житомирській області — 15 гривні;
- у Чернігівській області — 13,84 гривні;
- у Чернівецькій області — 12,96 гривні;
- у Полтавській області — 10,95 гривні.
Найнижча вартість проїзду в Україні
Примітно те, що найдешевше коштує квиток на проїзд у громадському транспорті Київської області. Там у середньому необхідно заплатити 5 гривень за поїздку. Також лояльні ціни на пересування у міському транспорті:
- Херсонської області — 6 гривень;
- Кіровоградської області — 6,48 гривні;
- Харківської області — 6,60 гривні.
Водночас, ціна на проїзд у громадському транспорті Києва у середньому становить 8 гривень.
Як формується ціна на проїзд
Вартість проїзду формує багато чинників. Через це ціни можуть суттєво відрізнятися в регіонах. Так, переважно на ціну в кожній конкретній області впливає:
- загальний рівень доходів громадян;
- вартість життя;
- загальний економічний стан регіону;
- ціни на автомобільне пальне;
- дорожнеча обслуговування/ремонту транспорту;
- заробітна плата працівників, інші витрати;
- рівень фінансової підтримки місцевими/державними органами влади;
- конкуренція з боку інших компаній-перевізників;
- довжина маршруту (кількість зупинок);
- складність обслуговування маршруту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, через мобілізацію в лави Збройних сил працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.
Також ми писали, що українських біженців позбавлять права на безкоштовний проїзд на автобусах повітових ліній в Естонії. Діятимуть ті ж правила, що й для місцевих.
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