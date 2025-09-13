Скидка на коммунальные услуги и денежные выплаты — какими льготами обеспечиваются семьи пропавших без вести военных

Военные и ребенок. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабной войны с Россией погибли и пострадали десятки тысяч украинцев. На фронте, где идут ожесточенные бои с оккупантами, украинские защитники иногда исчезают без вести после боевых заданий. Тем временем государство предоставляет различные льготы родственникам таких военных.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на какие льготы могут рассчитывать граждане.

Реклама

Читайте также:

Кто является родственником военных

По Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" оформить льготы могут родственники военнослужащих, пропавших без вести во время несения службы. Родственниками могут быть:

родители;

жена/супруг;

несовершеннолетние дети, украинцы с инвалидностью с детства (независимо от возраста).

Какие льготы имеют родственники пропавших без вести военных

Медицинские льготы

Если пропавший военный служил не менее 20 лет, члены его семьи получают право на медицинское обслуживание в учреждениях Минобороны. Также им должны предоставлять путевки на отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах Министерства обороны.

Коммунальные услуги и жилье

Семьи пропавших военнослужащих могут не регистрироваться в очереди на получение жилых помещений — в случае необходимости они получат их вне очереди. Еще семьям предоставляют льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о 50% скидке на квартплату и коммуналку.

К тому же члены семей военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести во время прохождения военной службы, могут бесплатно предоставить дом или квартиру из государственного жилищного фонда.

Образование детей

Детей военнослужащих, которых суд признал без вести пропавшими при несении службы, должны вне конкурса зачислить в государственные и коммунальные высшие учебные заведения.

За обучение платит государство или городские власти в течение трех лет после выпуска из школы. Также такие дети имеют право на первоочередное зачисление в детские сады по месту жительства.

Льготный проезд

Родители пропавших военнослужащих не платят за проезд во всем общественном транспорте, который курсирует в пределах их района. Если говорить о поездке по железной дороге или перелет на самолете - им предоставляется 50% скидка.

Денежные выплаты

Родителям и несовершеннолетним детям, а также людям с инвалидностью с детства, если их родственник военный пропал без вести, государство выплачивает единовременную денежную компенсацию в размере суммы государственного страхования военнослужащих.

О чем еще стоит знать

Напомним, что родственникам пропавших без вести защитников государство выплачивает денежную помощь. В 2025 году первоочередное право на получение выплат закреплено за супругами и несовершеннолетними детьми. Также на деньги могут претендовать граждане, находящиеся на содержании военнослужащих, и родители.

Ранее мы рассказывали, что военные имеют право получить помощь на оздоровление. Эта финансовая поддержка предоставляется защитникам раз в год. Узнавайте также, какова процедура зачисления денег после гибели военного.