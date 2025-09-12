Выплаты на оздоровление военным — кто может получить до конца 2025 года

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским военным ежемесячно начисляют денежное обеспечение, минимальный размер которого составляет более 20 тысяч гривен. Но не все защитники знают, что у них есть право на дополнительную выплату, которая предоставляется один раз в год — денежную помощь на оздоровление (ГДО).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли получить этот вид финансовой поддержки осенью или зимой 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о выплате на оздоровление в ВСУ

Денежная помощь на оздоровление предоставляется как контрактникам, так и мобилизованным гражданам, говорится на сайте Минобороны. Процедура выплаты является следующей:

воинская часть формирует списки военнослужащих, у которых есть право на получение ГДО;

защитники подают рапорт на имя командующего воинской части;

далее рапорты передаются в финансовую службу.

Списки на получение ГДО, как правило, формируются и регистрируются в начале года, поэтому в 2025 году часть военнослужащих уже получила деньги.

Сейчас подать рапорт на выплату денежной помощи могут, например те, кто был недавно мобилизован в ряды ВСУ.

Сколько выплачивают

Размер помощи — месячное денежное обеспечение, которое состоит из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, кроме вознаграждений.

ГДО могут начислить и военным, которые находятся в распоряжении, отстранены от выполнения служебных обязанностей или отстранены от должности. В таком случае им выплатят пособие в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности, с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям.

Ранее мы объясняли, когда военные получат свои деньги за сентябрь. Выплата денежного обеспечения происходит поэтапно. Узнавайте также, на какие выплаты имеют право военные на лечении.