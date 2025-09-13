Відео
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Пільги родинам зниклих безвісти військових — що надає держава

Пільги родинам зниклих безвісти військових — що надає держава

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 19:37
Знижка на комунальні послуги й грошові виплати — якими пільгами забезпечуються родини зниклих безвісти військових
Військові і дитина. Фото: УНІАН

Через повномасштабну війну з Росією загинули та постраждали десятки тисяч українців. На фронті, де точаться запеклі бої з окупантами, українські захисники іноді зникають безвісти після бойових завдань. Тим часом держава надає різні пільги родичам таких військових.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати громадяни. 

Читайте також:

Хто є родичем військових

За Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" оформити пільги можуть родичі військовослужбовців, які зникли безвісти під час несення служби. Родичами можуть бути:

  • батьки;
  • дружина/чоловік;
  • неповнолітні діти, українці з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку).

Які пільги мають родичі зниклих безвісти військових

  • Медичні пільги

Якщо зниклий військовий служив не менш як 20 років, члени його сім’ї отримують право на медичне обслуговування в закладах Міноборони. Також їм мають надавати путівки відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах Міністерства оборони.

  • Комунальні послуги та  житло

Сім’ї зниклих військовослужбовців можуть не реєструватися у черзі на отримання житлових приміщень — у разі потреби вони отримають їх позачергово. Ще родинам надають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про 50% знижку на квартплату та комуналку.

До того ж  члени сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти під час проходження військової служби, можуть безплатно надати будинок чи квартиру з державного житлового фонду. 

  • Освіта дітей

Дітей військовослужбовців, яких суд визнав безвісти зниклими при несенні служби, повинні поза конкурсом зарахувати до державних та комунальних вищих навчальних закладів.

За навчання платить держава або міська влада впродовж трьох років після випуску зі школи. Також такі діти мають право на першочергове зарахування до дитячих садків за місцем проживання.

  • Пільговий проїзд

Батьки зниклих військовослужбовців не платять за проїзд у всьому громадському транспорті, який курсує у межах їхнього району. Якщо говорити про поїздку залізницею чи переліт на літаку — їм надається 50% знижка. 

  • Грошові виплати

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям-особам з інвалідністю з дитинства військовослужбовців, які зникли безвісти, держава виплачує одноразову грошову компенсацію в розмірі суми державного страхування військовослужбовців.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що родичам зниклих безвісти захисників держава виплачує грошову допомогу. У 2025 році першочергове право на отримання виплат закріплене за чоловіками (дружинами) та неповнолітніми дітьми. Також на гроші можуть претендувати особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, та батьки.

Раніше ми розповідали, що військові мають право отримати допомогу на оздоровлення. Ця фінансова підтримка надається захисникам раз на рік. Дізнавайтесь також, якою є процедура зарахування грошей після загибелі військового

виплати ЗСУ гроші пільги війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
