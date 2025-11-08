Видео
Видео

Льготы на свет для УБД — какой будет скидка в ноябре

Льготы на свет для УБД — какой будет скидка в ноябре

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 20:03
обновлено: 20:03
Льготы для УБД в ноябре 2025 года — какую скидку на свет получат
Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует льготы военным со статусом участника боевых действий. Такие защитники, например, могут получить скидку на оплату электроэнергии.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Льготы на свет для УБД

Как отмечается, в целом у защитников есть право получить 75% скидки на такие услуги:

  • плату за коммунальные услуги — газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;
  • плату за пользование баллонным газом для бытовых нужд — в пределах норм потребления; квартплату в пределах норм — 21 квадратного метра общей жилой площади на каждого человека, который постоянно живет в квартире или доме и дополнительно 10,5 квадратных метров м на семью;
  • стоимость топлива, в том числе жидкого, для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

То есть, благодаря предоставленной скидке УБД платят за потребленные киловатты меньше, чем другие потребители.

Кому предоставляют скидку

Платить меньше за свет могут как УБД, так и члены семьи, если живут вместе с военным. Речь идет о:

  • жене или муже;
  • их детях, пока они являются несовершеннолетними;
  • неженатых совершеннолетних детей, с инвалидностью с детства I или II группы, или инвалидностью I группы;
  • лиц, ухаживающих за ветераном с I группой инвалидности и проживающих вместе с ним;
  • лиц под опекой или попечительством УБД, если они проживают вместе с ним.

Как получить льготу на свет

Оформить заявление УБД может в Пенсионном фонде. Кроме самого заявления нужно подать:

  • заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы паспорт;
  • удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;

Приносить документы можно в сервисный центр ПФУ по месту жительства. Также подать заявку, паспорт и так далее можно на вебпортале электронных услуг фонда.

Ранее стало известно, что УБД могут увеличить размер пенсии. Выплата будет больше, если военный предоставит справку о непосредственном участии в боевых действиях. Узнавайте также, кто из военных может претендовать на дополнительную материальную помощь и компенсационные выплаты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
