Льготы для УБД в ноябре 2025 года — какую скидку на свет получат

Льготы на свет для УБД — какой будет скидка в ноябре
Государство гарантирует льготы военным со статусом участника боевых действий. Такие защитники, например, могут получить скидку на оплату электроэнергии.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Льготы на свет для УБД
Как отмечается, в целом у защитников есть право получить 75% скидки на такие услуги:
- плату за коммунальные услуги — газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;
- плату за пользование баллонным газом для бытовых нужд — в пределах норм потребления; квартплату в пределах норм — 21 квадратного метра общей жилой площади на каждого человека, который постоянно живет в квартире или доме и дополнительно 10,5 квадратных метров м на семью;
- стоимость топлива, в том числе жидкого, для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.
То есть, благодаря предоставленной скидке УБД платят за потребленные киловатты меньше, чем другие потребители.
Кому предоставляют скидку
Платить меньше за свет могут как УБД, так и члены семьи, если живут вместе с военным. Речь идет о:
- жене или муже;
- их детях, пока они являются несовершеннолетними;
- неженатых совершеннолетних детей, с инвалидностью с детства I или II группы, или инвалидностью I группы;
- лиц, ухаживающих за ветераном с I группой инвалидности и проживающих вместе с ним;
- лиц под опекой или попечительством УБД, если они проживают вместе с ним.
Как получить льготу на свет
Оформить заявление УБД может в Пенсионном фонде. Кроме самого заявления нужно подать:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы паспорт;
- удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;
Приносить документы можно в сервисный центр ПФУ по месту жительства. Также подать заявку, паспорт и так далее можно на вебпортале электронных услуг фонда.
Ранее стало известно, что УБД могут увеличить размер пенсии. Выплата будет больше, если военный предоставит справку о непосредственном участии в боевых действиях. Узнавайте также, кто из военных может претендовать на дополнительную материальную помощь и компенсационные выплаты.
