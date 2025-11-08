Льготы для УБД в ноябре 2025 года — какую скидку на свет получат

Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует льготы военным со статусом участника боевых действий. Такие защитники, например, могут получить скидку на оплату электроэнергии.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Льготы на свет для УБД

Как отмечается, в целом у защитников есть право получить 75% скидки на такие услуги:

плату за коммунальные услуги — газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;

плату за пользование баллонным газом для бытовых нужд — в пределах норм потребления; квартплату в пределах норм — 21 квадратного метра общей жилой площади на каждого человека, который постоянно живет в квартире или доме и дополнительно 10,5 квадратных метров м на семью;

стоимость топлива, в том числе жидкого, для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

То есть, благодаря предоставленной скидке УБД платят за потребленные киловатты меньше, чем другие потребители.

Кому предоставляют скидку

Платить меньше за свет могут как УБД, так и члены семьи, если живут вместе с военным. Речь идет о:

жене или муже;

их детях, пока они являются несовершеннолетними;

неженатых совершеннолетних детей, с инвалидностью с детства I или II группы, или инвалидностью I группы;

лиц, ухаживающих за ветераном с I группой инвалидности и проживающих вместе с ним;

лиц под опекой или попечительством УБД, если они проживают вместе с ним.

Как получить льготу на свет

Оформить заявление УБД может в Пенсионном фонде. Кроме самого заявления нужно подать:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы паспорт;

удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;

Приносить документы можно в сервисный центр ПФУ по месту жительства. Также подать заявку, паспорт и так далее можно на вебпортале электронных услуг фонда.

Ранее стало известно, что УБД могут увеличить размер пенсии. Выплата будет больше, если военный предоставит справку о непосредственном участии в боевых действиях. Узнавайте также, кто из военных может претендовать на дополнительную материальную помощь и компенсационные выплаты.