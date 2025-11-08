Пільги для УБД у листопаді 2025 року — яку знижку на світло отримають

Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує пільги військовим зі статусом учасника бойових дій. Такі захисники, наприклад, можуть отримати знижку на оплату електроенергії.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Пільги на світло для УБД

Як зазначається, загалом у захисників є право отримати 75% знижки на такі послуги:

плату за комунальні послуги – газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;

плату за користування балонним газом для побутових потреб — в межах норм споживання; квартплату в межах норм – 21 квадратного метра загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно живе у квартирі чи будинку та додатково 10,5 квадратних метрів м на сім’ю;

вартість палива, у тому числі рідкого, для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Тобто, завдяки наданій знижці УБД платять за спожиті кіловати менше, ніж інші споживачі.

Кому надають знижку

Платити менше за світло можуть як УБД, так і члени родини, якщо живуть разом із військовим. Йдеться про:

дружину або чоловіка;

їхніх дітей, допоки вони є неповнолітніми;

неодружених повнолітніх дітей, з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи, або з інвалідністю І групи;

осіб, які доглядають за ветераном з I групою інвалідності та проживають разом з ним;

осіб під опікою чи піклуванням УБД, якщо вони проживають разом з ним.

Як отримати пільгу на світло

Оформити заяву УБД може у Пенсійному фонді. Крім самої заяви потрібно подати:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги паспорт;

посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу;

Приносити документи можна у сервісний центр ПФУ за місцем проживання. Також подати заявку, паспорт і так далі можна на вебпорталі електронних послуг фонду.

Раніше стало відомо, що УБД можуть збільшити розмір пенсії. Виплата буде більшою, якщо військовий надасть довідку про безпосередню участь у бойових діях. Дізнавайтесь також, хто з військових може претендувати на додаткову матеріальну допомогу і компенсаційні виплати.