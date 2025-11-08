Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на світло для УБД — якою буде знижка у листопаді

Пільги на світло для УБД — якою буде знижка у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 20:03
Оновлено: 20:03
Пільги для УБД у листопаді 2025 року — яку знижку на світло отримають
Гроші і квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує пільги військовим зі статусом учасника бойових дій. Такі захисники, наприклад, можуть отримати знижку на оплату електроенергії.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Реклама
Читайте також:

Пільги на світло для УБД

Як зазначається, загалом у захисників є право отримати 75% знижки на такі послуги: 

  • плату за комунальні послуги – газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття; 
  • плату за користування балонним газом для побутових потреб — в межах норм споживання; квартплату в межах норм – 21 квадратного метра загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно живе у квартирі чи будинку та додатково 10,5 квадратних метрів м на сім’ю; 
  • вартість палива, у тому числі рідкого, для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Тобто, завдяки наданій знижці УБД платять за спожиті кіловати менше, ніж інші споживачі. 

Кому надають знижку

Платити менше за світло можуть як УБД, так і члени родини, якщо живуть разом із військовим. Йдеться про:

  • дружину або чоловіка; 
  • їхніх дітей, допоки вони є неповнолітніми;
  • неодружених повнолітніх дітей, з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи, або з інвалідністю І групи; 
  • осіб, які доглядають за ветераном з I групою інвалідності та проживають разом з ним; 
  • осіб під опікою чи піклуванням УБД, якщо вони проживають разом з ним. 

Як отримати пільгу на світло 

Оформити заяву УБД може у Пенсійному фонді. Крім самої заяви потрібно подати: 

  • заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги паспорт; 
  • посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу; 

Приносити документи можна у сервісний центр ПФУ за місцем проживання. Також подати заявку, паспорт і так далі можна на вебпорталі електронних послуг фонду.

Раніше стало відомо, що УБД можуть збільшити розмір пенсії. Виплата буде більшою, якщо військовий надасть довідку про безпосередню участь у бойових діях. Дізнавайтесь також, хто з військових може претендувати на додаткову матеріальну допомогу і компенсаційні виплати.

комунальні послуги електроенергія пільги УБД світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації