Пільги для УБД у листопаді 2025 року — яку знижку на світло отримають

Пільги на світло для УБД — якою буде знижка у листопаді
Держава гарантує пільги військовим зі статусом учасника бойових дій. Такі захисники, наприклад, можуть отримати знижку на оплату електроенергії.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Пільги на світло для УБД
Як зазначається, загалом у захисників є право отримати 75% знижки на такі послуги:
- плату за комунальні послуги – газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;
- плату за користування балонним газом для побутових потреб — в межах норм споживання; квартплату в межах норм – 21 квадратного метра загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно живе у квартирі чи будинку та додатково 10,5 квадратних метрів м на сім’ю;
- вартість палива, у тому числі рідкого, для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.
Тобто, завдяки наданій знижці УБД платять за спожиті кіловати менше, ніж інші споживачі.
Кому надають знижку
Платити менше за світло можуть як УБД, так і члени родини, якщо живуть разом із військовим. Йдеться про:
- дружину або чоловіка;
- їхніх дітей, допоки вони є неповнолітніми;
- неодружених повнолітніх дітей, з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи, або з інвалідністю І групи;
- осіб, які доглядають за ветераном з I групою інвалідності та проживають разом з ним;
- осіб під опікою чи піклуванням УБД, якщо вони проживають разом з ним.
Як отримати пільгу на світло
Оформити заяву УБД може у Пенсійному фонді. Крім самої заяви потрібно подати:
- заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги паспорт;
- посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу;
Приносити документи можна у сервісний центр ПФУ за місцем проживання. Також подати заявку, паспорт і так далі можна на вебпорталі електронних послуг фонду.
Раніше стало відомо, що УБД можуть збільшити розмір пенсії. Виплата буде більшою, якщо військовий надасть довідку про безпосередню участь у бойових діях. Дізнавайтесь також, хто з військових може претендувати на додаткову матеріальну допомогу і компенсаційні виплати.
