Льготы на коммуналку — кто имеет право на мгновенную помощь в оплате в 2024 году

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство в 2024 году обеспечивает граждан из уязвимых категорий жилищными льготами и субсидиями на неотапливаемый период. При этом части из них доступно максимально упрощенное оформление помощи.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Упрощенное оформление льгот на услуги ЖКХ в 2024 году

В фонде отметили, что на летнюю субсидию и льготы перерасчеты были переведены автоматически, без дополнительных обращений получателей.

В то же время, для ветеранов войны, которые, находясь на фронте, не могут обратиться за помощью, с мая 2024 года действует упрощенная процедура назначения льгот на оплату услуг ЖКХ.

Соответствующий вопрос регулирует постановление №1395 Кабинета министров от 27.12.2023 года "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа".

Максимально упрощенные правила назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг распространяются на:

лиц с инвалидностью в результате войны;

участников боевых действий;

участников войны.

Так, в случае несостоятельности самостоятельной подачи ветераном заявления на назначение это могут сделать за него члены его семьи.

Также вместо двух заявлений (одно из которых — о взятии льготника на учет, а второе — о предоставлении льгот), можно подавать единое упрощенное.

Также максимально сократили объем информации, которую нужно указывать. Всю необходимую информацию Пенсионный фонд получит благодаря обмену и взаимодействию между разными информационными системами госорганов.

Ветераны или их родственники могут обращаться в органы Фонда с заявлением и необходимыми документами как лично, так и дистанционно, а также обычной почтой.

Повышение размера льгот и субсидий

На днях в Министерстве социальной политики рассказали, что в связи с повышением тарифов на электроэнергию увеличится размер субсидий и льгот на коммунальные услуги. Большие суммы начислят всем домохозяйствам, имеющим на них право.

Там отметили, что перерасчет будет осуществлен автоматически, фактически семьи будет платить столько же, как платили до изменений в тарифах, поскольку разницу покроет государство.

В Украине около 1,8 миллиона домохозяйств получают субсидии, среднегодовой размер до повышения тарифа составлял 1,49 тысячи гривен. Приблизительно 1,3 миллиона семей имеют льготы, а среднегодовая сумма равна 1,3 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку украинцам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

Также мы сообщали, что в Украине за последний год выросли тарифы на коммунальные услуги. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.