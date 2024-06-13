Пільги на комуналку — хто має право на миттєву допомогу в оплаті у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава у 2024 році забезпечує громадян з вразливих категорій житловими пільгами та субсидіями на неопалювальний період. При цьому частині з них доступне максимально спрощене оформлення допомоги.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Спрощене оформлення пільг на послуги ЖКГ у 2024 році

У фонді зазначили, що на літню субсидію та пільги перерахунки перевели автоматично, без додаткових звернень отримувачів.

Водночас, для ветеранів війни, які, перебуваючи на фронті, не мають змоги звернутися за допомогою, з травня 2024 року діє спрощена процедура призначення пільг на оплату послуг ЖКГ.

Відповідне питання регулює постанова №1395 Кабінету міністрів від 27.12.2023 році "Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу".

Максимально спрощені правила призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг поширюються на:

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

учасників війни.

Так, у разі неспроможності самостійної подачі ветераном заяви на призначення, це можуть зробити за нього члени його сім'ї.

Також замість двох заяв (одна з яких — про взяття пільговика на облік, а друга — про надання пільг), можна подавати єдину спрощену.

Також максимально скоротили обсяг інформації, яку потрібно вказувати. Всю необхідну інформацію Пенсійний фонд отримає завдяки обміну і взаємодії між різними інформаційними системами держорганів.

Ветерани чи їхні родичі можуть звертатися в органи Фонду з заявою та необхідними документам як особисто, так і дистанційно, а також звичайною поштою.

Підвищення розміру пільг та субсидій

Днями у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію зросте розмір субсидій та пільг на комунальні послуги. Більші суми нарахують усім домогосподарствам, котрі мають на них право.

Там зазначили, що перерахунок здійснять автоматично, фактично родини будуть платити стільки ж, як платили до змін у тарифах, оскільки різницю покриє держава.

В Україні близько 1,8 мільйона домогосподарств отримують субсидії, середньорічний розмір до підвищення тарифу становив 1,49 тисячі гривень. Приблизно 1,3 мільйона родин мають пільги, а середньорічна сума дорівнює 1,3 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення українцям сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

Також ми повідомляли, що в Україні за останній рік зросли тарифи на комунальні послуги. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.