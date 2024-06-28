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Льготы на услуги ЖКХ бывшим учителям — что важно знать

28 июня 2024 08:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Льготы на коммуналку в 100% — что важно знать бывшим учителям при переезде
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине бывшие сельские учителя имеют право на льготу в 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, сохраняется ли соответствующая скидка в том случае, если гражданину пришлось из-за боевых действий переехать в город и получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

О таких нюансах рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Право на скидку в 100% для сельских учителей

Как отмечают в ПФУ, по законодательству, льготу в размере 100% на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляют, в частности, бывшим педагогам, которые жили и работали в сельской местности. Право на такую скидку гарантируют тем, кто продолжает проживать в селе или поселке после выхода на пенсию.

Льгота предусмотрена, если среднемесячный доход в семье за предыдущие полгода в расчете на одного человека не выше величины дохода, что гарантирует право на налоговую социальную льготу. В 2024 году сумма повысилась до 4,24 тысячи гривен.

Льгота в 100% на оплату коммуналки сельскому учителю-пенсионеру в случае переезда в город не сохраняется, отмечают в ПФУ.

Кто еще имеет право не платить за коммуналку

Также такую льготу в размере 100% предоставляют пенсионерам отдельных профессий, работавшим в прошлом в сельской местности и продолжающим там проживать сейчас. Речь идет о:

  • медицинских и фармацевтических работниках;
  • специалистах по защите растений;
  • работниках музеев, библиотек;
  • работниках государственных и коммунальных учреждений культуры, учреждений образовательной сферы.

Для получения такой льготы необходимо иметь не менее трех лет страхового стажа работы и на момент выхода на пенсию в дальнейшем работать на должностях, предусматривающих право на льготу.

Скидку предоставляют в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. При этом на членов семьи льготника такие льготы не распространяются.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, за какой период начисляют жилищную субсидию, если успеть подать заявления до 1 июля 2024 года. Также назвали тех, кто потеряет помощь, если не обратится за ней повторно.

Также мы писали, что часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, на электроэнергию. Льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

коммунальные услуги
учителя
ЖКХ
ПФУ
льготы

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