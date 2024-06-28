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Пільги на послуги ЖКГ колишнім вчителям — що важливо знати

28 червня 2024 08:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пільги у 100% на комуналку — що важливо знати колишнім вчителям при переїзді
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні колишні сільські вчителі мають право на пільгу у 100% на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, чи зберігається відповідна знижка у разі, якщо громадянину довелося через бойові дії переїхати до міста та отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про такі нюанси розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Право на знижку у 100% для сільських вчителів

Як зазначають у ПФУ, за законодавством, пільгу в розмірі 100% на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надають, зокрема колишнім педагогам, які жили і працювали у сільській місцевості. Право на таку знижку гарантують тим, хто надалі проживає в селі чи селищі після виходу на пенсію.

Пільга передбачена, якщо середньомісячний дохід у родині за попередні пів року у розрахунку на одну особу не вищий за величину доходу, що гарантує право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році сума підвищилась до 4,24 тис. гривень.

Пільга у 100% на оплату комуналки сільському вчителю-пенсіонеру у разі переїзду до міста не зберігається, наголошують у ПФУ.

Хто ще має право не платити за комуналку

Також таку пільгу в розмірі 100% надають пенсіонерам окремих професій, які працювали у минулому в сільській місцевості та продовжують там проживати зараз. Йдеться про:

  • медичних та фармацевтичних працівників;
  • спеціалістів із захисту рослин;
  • працівників музеїв, бібліотек;
  • працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освітньої сфери.

Для отримання такої пільги необхідно мати не менше трьох років страхового стажу роботи і на момент виходу на пенсію надалі працювати на посадах, що передбачають право на пільгу.

Знижку надають упродовж 12 місяців з місяця звернення, проте не більш ніж до кінця календарного року. При цьому на членів сім'ї пільговика такі пільги не поширюються.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, за який період нарахують житлову субсидію, якщо встигнути подати заяви до 1 липня 2024 року. Також назвали тих, хто втратить допомогу, якщо не звернеться за нею повторно.

Також ми писали, що частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.

комунальні послуги
вчителі
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ПФУ
пільги

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