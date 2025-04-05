Проверка льгот на коммуналку — что будет с государственными выплатами

Человек заполняет платежку за коммунальную услугу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине хотят обеспечить единый подход и общие правила верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа гражданам. Это нужно для совершенствования законодательства по вопросам верификации государственных выплат.

Проект приказа "Об утверждении Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Как отмечается в документе, необходимость утверждения Методики верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа возникла, поскольку граждане получают льготы от государства в денежной форме.

"Проект приказа разработан в соответствии с частью третьей статьи 9 Закона Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат", согласно которой верификация государственных выплат осуществляется в соответствии с методиками проверки, которые утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые формируют и реализуют государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат", — говорится в пояснительной записке.

Данные от граждан будут проверять, сравнивая параметры информации, которая будет поступать от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с информацией в реестрах и базах данных по каждому реципиенту, относительно:

смерти согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

наличия информации о статусе реципиента в Едином государственном реестре ветеранов войны;

адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента и/или членов семьи реципиента согласно данным ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;

начисления за один и тот же период жилищной субсидии и льготы по данным информационной системы Пенсионного фонда Украины;

наличия инвалидности, группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

Что еще стоит знать

В начале 2025 года украинское правительство изменило условия предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. По новым правилам, помощь предоставляется только тем семьям, у которых среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 грн. Изменения касаются:

ветеранов и членов их семей;

жертв нацистских преследований;

реабилитированных лиц и пенсионеров, которые стали инвалидами из-за репрессий;

депортированных лиц, достигших пенсионного возраста или являющихся инвалидами;

пострадавших от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2) и их родственников.

Также напомним, почему некоторые граждане в 2025 году потеряют коммунальные льготы. Это касается людей, которые по указанию государства работали в сельской местности.