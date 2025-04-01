Пільги УБД — у яких випадках надають знижки на оплату ЖКП родичам

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава гарантує надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю побутового палива для учасників бойових дій (УБД) від 75% до 100%. Відомо, в яких випадках заяву на оформлення знижки можуть подавати родичі військового.

Це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соцзахисту".

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Випадки, коли родичі УБД можуть оформити пільги

Йдеться про 75% знижку на газ, електрику та інші послуги, скраплений балонний газ, 100% знижку — для осіб, які мають інвалідність.

За правилами, члени родини військових та учасників бойових дій можуть звертатися до органів Пенсійного фонду, місцевої влади або до центрів надання адмінпослуг за призначенням пільг на комунальні послуги у разі, якщо офіційний пільговик не має змоги самостійно звернутися з таких поважних причин:

військова служба;

хвороба;

інвалідність.

Законний представник або дієздатний повнолітній член родини пільговика має подати заяву з документами для його включення до Реєстру інформації про пільговиків. Зокрема, у такому випадку необхідно додати:

копії документів, де підтверджуються родинні зв’язки із пільговиком;

копії документів, де підтверджується законність представлення інтересів пільговика;

копії документів, де підтверджується саме право пільговика на пільги (копія посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни);

паспорт матері чи батька військового/особи з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про народження громадянина, що має право на пільги;

свідоцтво про шлюб матері (якщо прізвище відрізняється від її прізвища сина-пільговика).

Потрібно володіти такими відомостями:

паспортними даними пільговика, ідентифікаційним кодом;

реквізитами банківського рахунку для зарахування грошей;

номером особового рахунку за сплату комунальних послуг;

назвою організації, що надає комунальні послуги;

розміром опалювальної та неопалювальної площі приміщення, на яке буде надано пільгу у квадратних метрах.

Хто з членів родини УБД може звертатись за допомогою

Членами родини учасника бойових дій вважаються:

дружина/чоловік;

неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства першої та другої групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за ним, якщо не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки військового;

особи, якими опікується пільговик.

Раніше ми писали, які пільги можуть оформити дружини ветеранів у квітні 2025 року. Для цього необхідно писати спеціальну заяву до ПФУ незалежно від місця реєстрації.

Також ми повідомляли про те, що учасники бойових дій можуть отримати деякі пільги на роботі. Зокрема, йдеться про додаткову відпустку та низку компенсацій.