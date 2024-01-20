Льготы на коммунальные услуги — как получить переселенцам

Льготы на оплату ЖКХ для переселенцев — как оформить
Государство гарантирует право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для украинских переселенцев. В Пенсионном фонде рассказали, как правильно оформить такую помощь.
Об этом сообщается на странице одного из управлений ПФУ.
Льготы на оплату услуг ЖКХ
Порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа регулирует правительственное постановление от 17.04.2019 №373.
В фонде отмечают, что помощь на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа предоставляют гражданам, имеющим официальный статус внутренне перемещенного лица, информация о которых содержатся в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, и которым предусматриваются законом льготы.
Какие нужно подать документы
В таком случае необходимо предоставить заявление в ПФУ и справку, подтверждающую наличие в жилище печного отопления или кухонного очага на твердом топливе.
Переселенцам предоставят льготы на основе следующих документов:
- оригиналов документов, где подтверждено право льготника и членов его семьи на льготы;
- паспорта;
- данных с описанием жилья и услуги, по которым ВПЛ имеет право на льготы;
- справки переселенца и информации о новом адресе проживания.
Куда нужно обращаться за льготами
Переселенцам необходимо обратиться за назначением льгот:
- в сервисный центр Пенсионного фонда;
- Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);
- военную администрацию;
- к должностным лицам исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета.
Кроме того, подать заявку на оформление льгот можно дистанционно с помощью сервисов:
- портал или приложение ПФУ
- портал госуслуг "Дія".
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