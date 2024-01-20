Льготы на коммунальные услуги — как получить переселенцам

Деньги и платежи на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство гарантирует право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для украинских переселенцев. В Пенсионном фонде рассказали, как правильно оформить такую помощь.

Об этом сообщается на странице одного из управлений ПФУ.

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Порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа регулирует правительственное постановление от 17.04.2019 №373.

В фонде отмечают, что помощь на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа предоставляют гражданам, имеющим официальный статус внутренне перемещенного лица, информация о которых содержатся в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, и которым предусматриваются законом льготы.

Какие нужно подать документы

В таком случае необходимо предоставить заявление в ПФУ и справку, подтверждающую наличие в жилище печного отопления или кухонного очага на твердом топливе.

Переселенцам предоставят льготы на основе следующих документов:

оригиналов документов, где подтверждено право льготника и членов его семьи на льготы;

паспорта;

данных с описанием жилья и услуги, по которым ВПЛ имеет право на льготы;

справки переселенца и информации о новом адресе проживания.

Куда нужно обращаться за льготами

Переселенцам необходимо обратиться за назначением льгот:

в сервисный центр Пенсионного фонда;

Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);

военную администрацию;

к должностным лицам исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета.

Кроме того, подать заявку на оформление льгот можно дистанционно с помощью сервисов:

портал или приложение ПФУ

портал госуслуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь в размере 16234 гривен. Однако получить эти выплаты можно до конца зимы 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.