Пільги на комунальні послуги — як отримати переселенцям

Пільги на оплату ЖКГ для переселенців — як оформити
Держава гарантує право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг для українських переселенців. У Пенсійному фонді розповіли, як правильно оформити таку допомогу.
Про це повідомляється на сторінці одного з управлінь ПФУ.
Пільги на оплату послуг ЖКГ
Порядок надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу регулює урядова постанова від 17.04.2019 року № 373.
У фонді зазначають, що допомога на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива та скрапленого газу надається громадянам, що мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), інформація про яких міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, та яким передбачаються законом пільги.
Які потрібно подати документи
У такому випадку необхідно надати заяву у ПФУ та довідку, що підтвердить наявність у житлі пічного опалення чи кухонного вогнища на твердому паливі.
Переселенцям нададуть пільги на основі таких документів:
- оригіналів документів, де підтверджене право пільговика та членів його сім'ї на пільги;
- паспорта;
- даних з описом житла та послуги, за якими ВПО має право на пільги;
- довідки переселенця та інформації про нову адресу проживання.
Куди потрібно звертатися за пільгами
Переселенцям необхідно звернутися за призначенням пільг:
- до сервісного центру Пенсійного фонду;
- Центру надання адмінпослуг (ЦНАП);
- військову адміністрацію;
- до посадовців виконавчих органів сільської, селищної, міської ради.
Окрім того, подати заявку на оформлення пільги можна дистанційно за допомогою сервісів:
- портал чи додаток ПФУ
- портал держпослуг "Дія".
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