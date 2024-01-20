Пільги на комунальні послуги — як отримати переселенцям

Гроші та платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава гарантує право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг для українських переселенців. У Пенсійному фонді розповіли, як правильно оформити таку допомогу.

Про це повідомляється на сторінці одного з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Пільги на оплату послуг ЖКГ

Порядок надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу регулює урядова постанова від 17.04.2019 року № 373.

У фонді зазначають, що допомога на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива та скрапленого газу надається громадянам, що мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), інформація про яких міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, та яким передбачаються законом пільги.

Які потрібно подати документи

У такому випадку необхідно надати заяву у ПФУ та довідку, що підтвердить наявність у житлі пічного опалення чи кухонного вогнища на твердому паливі.

Переселенцям нададуть пільги на основі таких документів:

оригіналів документів, де підтверджене право пільговика та членів його сім'ї на пільги;

паспорта;

даних з описом житла та послуги, за якими ВПО має право на пільги;

довідки переселенця та інформації про нову адресу проживання.

Куди потрібно звертатися за пільгами

Переселенцям необхідно звернутися за призначенням пільг:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

Центру надання адмінпослуг (ЦНАП);

військову адміністрацію;

до посадовців виконавчих органів сільської, селищної, міської ради.

Окрім того, подати заявку на оформлення пільги можна дистанційно за допомогою сервісів:

портал чи додаток ПФУ

портал держпослуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля у розмірі 16 234 гривень. Проте отримати ці виплати можна до кінця зими 2024 року.

Також ми писали, що в 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.