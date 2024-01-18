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Субсидії на дрова та вугілля 2024 — хто і як може отримати

18 січня 2024 15:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищенні субсидії на тверде паливо — хто та коли може отримати
Гроші та платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля у розмірі 16 234 гривень. Проте отримати ці виплати можна до кінця зими  2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Хто може отримати підвищену субсидію на тверде паливо

У повідомленні сказано, що нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство — у 2,3 рази і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).

"Підвищення виплат було здійснено всім громадянам, які мали право на отримання пільги або субсидії на тверде пічне паливо у 2023 році, крім тих, яким — за рахунок програм міжнародних гуманітарних агенцій — вже було здійснено виплату на придбання твердого палива на 2023-2024 опалювальний період у розмірі, що є не меншим за розміри, визначені цим проєктом", — пояснили у Мінсоцполітики.

Проте отримати виплати зможуть родини, яким не виплачували цю субсидію торік, і вони звернулися за нею в січні-лютому 2024 року.

У Міністерстві також пояснили, що розм ір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого палива розраховується індивідуально, та напряму залежить від доходів родини. Це означає, що чим менші доходи, тим більшу частину витрат вам покриють. 

Нагадаємо, що в 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

опалювальний сезон
вугілля
Мінсоцполітики
гроші
допомога
субсидії
соціальна допомога
дрова

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