СЕО: Льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году - кто может получить помощь

Женщина, держащая в руках платежку. Фото: УНИАН

Для многих украинцев государственная поддержка на оплату коммунальных услуг имеет большое значение, особенно в отопительный сезон. Такая помощь может быть предоставлена в двух формах: льгот и субсидий.

О том, какие льготы на жилищно-коммунальные услуги могут оформить украинцы и что для этого нужно, пояснили в Пенсионном фонде.

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На какие услуги можно получить льготные условия

Полный список жилищно-коммунальных услуг, на которые можно оформить льготы, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. В частности, скидки предоставляются на:

Управление многоквартирным зданием. Покупка твердого бытового топлива и сжиженного газа. Жилищные услуги (квартплата, расходы по содержанию зданий и сооружений и придомовых территорий). Коммунальные услуги: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотвод, тепло- и электроснабжение, газ и его распределение, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов.

Льготные условия для оплаты этих услуг могут оформить семьи, у которых среднемесячный совокупный доход в пересчете на одного человека не превышает размер прибыли, дающей право на налоговую социальную льготу, которая в 2024 году составляет 4 240 грн.

Кому доступны льготы в 2024 году

Различные категории граждан могут получить разный размер льготы. В частности, денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа могут получить:

В размере 25% скидки: дети войны.

дети войны. В размере 50% скидки:

Участники войны. Отдельные категории граждан среди жертв нацистских преследований. Семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы; Жены (мужчины) погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей. Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей). Родители и члены семьи лиц, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей. Лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

В размере 100% скидки:

Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семьи умершего, имеющего соответствующий статус. Пенсионеры, которые раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками культуры, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и продолжают проживать в них. Украинцы, работающие педагогическими, медицинскими, фармацевтическими работниками, в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа.

Как уже отмечалось, для получения льготы недостаточно принадлежать к одной из этих категорий граждан, ведь во время их оформления учитывают доход домохозяйства. Если доходы семьи превышают доход, дающий право на льготу, человек может подать заявление на назначение жилищной субсидии.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины могут оформить государственные льготы. Такая возможность предоставляется защитникам, получившим статус участника боевых действий и их семьям.

Также мы рассказывали, что украинцы могут оформить субсидию даже если у них есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Однако это возможно только при определенных условиях.