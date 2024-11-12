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Пільги на оплату комуналки — кому доступні знижки у 2024 році

12 листопада 2024 09:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги на житлово-комунальні послуги у 2024 році — хто може отримати допомогу
Жінка тримає в руках платіжку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для багатьох українців державна підтримка на оплату комунальних послуг має важливе значення, особливо в опалювальний сезон. Така допомога може надаватись у двох формах: пільг та субсидій. 

Про те, які пільги на житлово-комунальні послуги можуть оформити українці та що для цього потрібно, пояснили в Пенсійному фонді.

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На які послуги можна отримати пільгові умови

Повний список житлово-комунальних послуг, на які можна оформити пільги, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Зокрема, знижки надаються на:

  1. Управління багатоквартирним будинком.
  2. Придбання твердого побутового палива та скрапленого газу.
  3. Житлові послуги (квартплата, витрати на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).
  4. Комунальні послуги: холодне водопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ та його розподіл, централізоване опалення, вивезення побутових відходів.

Пільгові умови для оплати цих послуг можуть оформити родини, у яких середньомісячний сукупний дохід в перерахунку на одну людину не перевищує розмір прибутку, який дає право на податкову соціальну пільгу, що у 2024 році становить 4 240 грн.

Кому доступні пільги у 2024 році

Різні категорії громадян можуть отримати різний розмір пільги. Зокрема, грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу можуть отримати: 

  • У розмірі 25 % знижки: діти війни.
  • У розмірі 50 % знижки:
  1. Учасники війни.
  2. Окремі категорії громадян, з-поміж жертв нацистських переслідувань.
  3. Родини, в яких є дитина з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  4. Дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їх дітей.
  5. Багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, родини опікунів (піклувальників).
  6. Батьки та члени сім’ї осіб, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.
  7. Особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків.
  • У розмірі 100 % знижки:
  1. Громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени родини померлої особи, яка має яка має відповідний статус.
  2. Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками культури, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і продовжують проживати у них. 
  3. Українці, які працюють педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу. 

Як ми вже зазначали, для отримання пільги не достатньо належати до однієї з цих категорій громадян, адже під час їх оформлення враховують дохід домогосподарства. Якщо прибутки сім'ї перевищують дохід, який дає право на пільгу, — людина може подати заяву на призначення житлової субсидії.

Раніше ми писали, що багато громадян України можуть оформити державні пільги. Така можливість надається захисникам, які отримали статус учасника бойових дій, та їх родинам.

Також ми розповідали, що українці можуть оформити субсидію, навіть якщо вони мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте це можливо лише за певних умов.

Пенсійний Фонд комунальні послуги опалювальний сезон субсидії пільги

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