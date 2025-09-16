Льготы на коммуналку для украинцев — можно ли оформить по адресу фактического проживания

Льготы на коммуналку — в ПФУ назвали важный в оформлении нюанс
На оплату коммунальных услуг украинцы тратят едва ли не самую большую часть своего семейного бюджета, особенно осенью и зимой, но льготы позволяют гражданам несколько ослабить финансовую нагрузку. В 2025 году оформить льготы на оплату коммунальных услуг можно не только по месту прописки, но и по фактическому месту жительства.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Подробнее об оформлении льгот на оплату ЖКУ
Оформить льготы по фактическому месту жительства можно, если у гражданина есть документы, подтверждающие, что он проживает по конкретному адресу.
Это: справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- договор аренды;
- другой официальный документ, подтверждающий факт проживания.
Если таких документов нет, можно оформить акт обследования материально-бытовых условий. Этим занимается представитель местного органа власти.
В Пенсионном фонде также отмечают, что сведения о льготниках вносятся в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. Скидки или компенсации за коммунальные услуги государство предоставит только после подтверждения данных.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2025 году украинцам полностью или частично компенсируют расходы на:
- вывоз бытовых отходов;
- услуги по управлению многоквартирными домами;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- отопление, электроэнергию, доставку и поставку газа;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа для бытового потребления.
Также речь идет об оплате жилья, включая квартирную плату и содержание дома и придомовой территории.
Ранее сообщалось, что для льготников могут измениться правила получения компенсации на оплату ЖКУ. Так, правительство планирует установить важное ограничение.
