Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы на коммуналку — в ПФУ назвали важный в оформлении нюанс

Льготы на коммуналку — в ПФУ назвали важный в оформлении нюанс

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:45
Льготы на коммуналку для украинцев — можно ли оформить по адресу фактического проживания
Деньги и квитанция на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

На оплату коммунальных услуг украинцы тратят едва ли не самую большую часть своего семейного бюджета, особенно осенью и зимой, но льготы позволяют гражданам несколько ослабить финансовую нагрузку. В 2025 году оформить льготы на оплату коммунальных услуг можно не только по месту прописки, но и по фактическому месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Подробнее об оформлении льгот на оплату ЖКУ

Оформить льготы по фактическому месту жительства можно, если у гражданина есть документы, подтверждающие, что он проживает по конкретному адресу.

Это: справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

  • договор аренды;
  • другой официальный документ, подтверждающий факт проживания.

Если таких документов нет, можно оформить акт обследования материально-бытовых условий. Этим занимается представитель местного органа власти.

В Пенсионном фонде также отмечают, что сведения о льготниках вносятся в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. Скидки или компенсации за коммунальные услуги государство предоставит только после подтверждения данных.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2025 году украинцам полностью или частично компенсируют расходы на:

  • вывоз бытовых отходов;
  • услуги по управлению многоквартирными домами;
  • холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
  • отопление, электроэнергию, доставку и поставку газа;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа для бытового потребления.

Также речь идет об оплате жилья, включая квартирную плату и содержание дома и придомовой территории.

Ранее сообщалось, что для льготников могут измениться правила получения компенсации на оплату ЖКУ. Так, правительство планирует установить важное ограничение.

Узнавайте также, кто из украинцев в сентябре может получить льготы на покупку дров.

коммунальные услуги деньги льготы Пенсионный Фонд оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации