Льготы на коммуналку для украинцев — можно ли оформить по адресу фактического проживания

На оплату коммунальных услуг украинцы тратят едва ли не самую большую часть своего семейного бюджета, особенно осенью и зимой, но льготы позволяют гражданам несколько ослабить финансовую нагрузку. В 2025 году оформить льготы на оплату коммунальных услуг можно не только по месту прописки, но и по фактическому месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Подробнее об оформлении льгот на оплату ЖКУ

Оформить льготы по фактическому месту жительства можно, если у гражданина есть документы, подтверждающие, что он проживает по конкретному адресу.

Это: справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

договор аренды;

другой официальный документ, подтверждающий факт проживания.

Если таких документов нет, можно оформить акт обследования материально-бытовых условий. Этим занимается представитель местного органа власти.

В Пенсионном фонде также отмечают, что сведения о льготниках вносятся в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. Скидки или компенсации за коммунальные услуги государство предоставит только после подтверждения данных.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2025 году украинцам полностью или частично компенсируют расходы на:

вывоз бытовых отходов;

услуги по управлению многоквартирными домами;

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;

отопление, электроэнергию, доставку и поставку газа;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа для бытового потребления.

Также речь идет об оплате жилья, включая квартирную плату и содержание дома и придомовой территории.

