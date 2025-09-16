Пільги на комуналку для українців — чи можна оформити за адресою фактичного проживання

Гроші і квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE

На оплату комунальних послуг українці витрачають чи не найбільшу частину свого сімейного бюджету, особливо восени та взимку, але пільги дозволяють громадянам дещо послабити фінансове навантаження. У 2025 році оформити пільги на оплату комунальних послуг можна не лише за місцем прописки, а й за фактичним місцем проживання.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Детальніше про оформлення пільг на оплату ЖКП

Оформити пільги за фактичним місцем проживання можна, якщо у громадянина є документи, які підтверджують, що він проживає за конкретною адресою.

Це:

• довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

• договір оренди;

• інший офіційний документ, що підтверджує факт проживання.

Якщо таких документів немає, можна оформити акт обстеження матеріально-побутових умов. Цим займається представник місцевого органу влади.

У Пенсійному фонді також зауважують, що відомості про пільговиків вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Знижки чи компенсації за комунальні послуги держава надасть лише після підтвердження даних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2025 році українцям повністю або частково компенсовують витрати на:

• вивезення побутових відходів;

• послуги з управління багатоквартирними будинками;

• холодне та гаряче водопостачання, водовідведення;

• опалення, електроенергію, доставку та постачання газу;

• придбання твердого палива та скрапленого газу для побуту;

Також йдеться про оплату житла, включно з квартирною платою та утриманням будинку і прибудинкової території.

