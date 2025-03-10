Льготы на коммунальные услуги — почему украинцам отказывают в помощи и что с этим делать

500-гривневые купюры. Фото: УНИАН

В связи с полномасштабной войной финансовое положение многих украинцев ухудшилось, поэтому люди пытаются максимально сократить свои расходы и экономят на многих вещах. Однако платить за коммунальные услуги нужно даже во время войны поэтому, чтобы облегчить финансовую нагрузку, государство предоставляет коммунальные льготы некоторым гражданам. Но иногда бывают случаи, когда украинцам отказывают в предоставлении льгот.

Почему украинцам отказывают в предоставлении льгот

Как говорится на портале Дія, для этого существуют следующие основания:

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заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;

среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи.

Поэтому, если вам отказали в оформлении пособия, нужно:

уточнить причину отказа в органе социальной защиты;

добавить документы, если не хватает какой-то справки;

если отказ безосновательный — пожаловаться в местную администрацию или суд.

Подготовить и подать жалобу может гражданин, которому не удалось оформить льготу, или его представитель.

Как будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2025 году

Отныне льготы будут предоставлять только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн. Это максимальный показатель дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Эти требования вступают в силу:

с 1 января 2025 года для тех, кто захочет получить льготы в этом году;

после завершения отопительного сезона 2024/2025 года для тех, кто пользовался помощью до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что у пенсионеров есть право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта льгота остается актуальной и в 2025 году.

Также мы писали, что некоторые украинцы уже в апреле будут доплачивать за газ почти 1 тыс. грн. Все из-за так называемой "третьей платежки".