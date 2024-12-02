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Льготы на коммуналку — кому дают скидку от 50% до 100%

2 декабря 2024 08:51
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право на скидку до 100%
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ряд категорий граждан имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В частности, скидки от 50% до 100% могут получить военные и ветераны.

Об этом говорится в материалах Кабинета министров.

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Согласно действующему законодательству, право на льготы предоставляют:

  • участникам боевых действий (УБД) — 75% скидки на оплату ЖКУ в рамках установленных норм;
  • участникам войны — скидка в 50%;
  • лицам с инвалидностью в результате войны — скидка в 100%;
  • членам семей погибших — скидка в 50%.

Льготы распространяются на следующие услуги:

  • управление многоквартирным домом;
  • поставку и распределение газа, электроэнергии, горячей воды, теплоэнергии для отопления, централизованного водоснабжения/ водоотвода;
  • вывоз бытового мусора.

Кроме того, предоставляют льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Как получить льготы на услуги ЖКХ

Чтобы получить льготы на услуги ЖКХ, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда. Там нужно подать заявление. Также его можно передать через любой сервисный центр ПФУ или отправить по почте.

Еще заявления принимают:

  • в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советах в общинах или военных администрациях;
  • в центрах предоставления административных услуг.

Онлайн это можно сделать:

  • через портал е-услуг ПФУ;
  • мобильное приложение Пенсионного фонда.

Также нужно добавить следующие документы:

  • паспорт;
  • документ, где подтверждается право на льготу (это может быть удостоверение УБД);
  • идентификационный код.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, в чем разница между льготами и субсидиями. Оба вида государственной поддержки имеют определенные особенности.

Ранее мы писали, что ветераны могут получить льготы на оплату коммунальных услуг по упрощенной процедуре. В ПФУ назвали перечень документов, которые должны предоставить такие категории лиц.

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