Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право на скидку до 100%

Льготы на коммуналку — кому дают скидку от 50% до 100%
В Украине ряд категорий граждан имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В частности, скидки от 50% до 100% могут получить военные и ветераны.
Об этом говорится в материалах Кабинета министров.
Кто имеет право на льготы до 100%
Согласно действующему законодательству, право на льготы предоставляют:
- участникам боевых действий (УБД) — 75% скидки на оплату ЖКУ в рамках установленных норм;
- участникам войны — скидка в 50%;
- лицам с инвалидностью в результате войны — скидка в 100%;
- членам семей погибших — скидка в 50%.
Льготы распространяются на следующие услуги:
- управление многоквартирным домом;
- поставку и распределение газа, электроэнергии, горячей воды, теплоэнергии для отопления, централизованного водоснабжения/ водоотвода;
- вывоз бытового мусора.
Кроме того, предоставляют льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.
Как получить льготы на услуги ЖКХ
Чтобы получить льготы на услуги ЖКХ, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда. Там нужно подать заявление. Также его можно передать через любой сервисный центр ПФУ или отправить по почте.
Еще заявления принимают:
- в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советах в общинах или военных администрациях;
- в центрах предоставления административных услуг.
Онлайн это можно сделать:
- через портал е-услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда.
Также нужно добавить следующие документы:
- паспорт;
- документ, где подтверждается право на льготу (это может быть удостоверение УБД);
- идентификационный код.
Напомним, ранее в ПФУ объяснили, в чем разница между льготами и субсидиями. Оба вида государственной поддержки имеют определенные особенности.
Ранее мы писали, что ветераны могут получить льготы на оплату коммунальных услуг по упрощенной процедуре. В ПФУ назвали перечень документов, которые должны предоставить такие категории лиц.
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