Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100% arrow

Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

2 грудня 2024 08:51
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги на комунальні послуги — хто має право на знижку до 100%
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні низка категорій громадян має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Зокрема, знижки від 50% до 100% можуть отримати військові та ветерани.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

Читайте також:

Хто має право на пільги до 100%

Відповідно до чинного законодавства, право на пільги надають:

  • учасникам бойових дій (УБД) — 75% знижки на оплату ЖКП в рамках встановлених норм;
  • учасникам війни — знижка у 50%;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни — знижка у 100%;
  • членам родин загиблих — знижка у 50%.

Пільги поширюються на такі послуги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу газу, електроенергії, гарячої води, теплоенергії для опалення, централізованого водопостачання/ водовідведення;
  • вивезення побутового сміття.

Окрім того, надають пільги на купівлю твердого палива та скрапленого газу.

Як отримати пільги на послуги ЖКГ

Для того, щоб отримати пільги на послуги ЖКГ, потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду. Там необхідно подати заяву. Також можна її передати через будь-який сервісний центр ПФУ або надіслати поштою.

Ще заяви приймають:

  • у виконавчих органах сільських, селищних, міських радах в громадах або військових адміністраціях;
  • у Центрах надання адміністративних послуг.

Онлайн це можна зробити:

  • через портал е-послуг ПФУ;
  • мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Також треба додати такі документи:

  • паспорт;
  • документ, де підтверджується право на пільгу (це може бути посвідчення УБД);
  • ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, у чому різниця між пільгами та субсидіями. Обидва види державної підтримки мають певні особливості.

Раніше ми писали, що ветерани можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг за спрощеною процедурою. У ПФУ назвали перелік документів, які мають надати такі категорії осіб.

тарифи комунальні послуги ЖКГ пільги військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:29 РФ вчергове атакувала Україну дронами — скільки збила ППО

09:21 Коли одесити будуть зі світлом — графіки на понеділок

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

08:57 Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

08:51 Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:51 Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

08:50 Шольц прибув з візитом до Києва

08:36 Львівська брама — що відомо про недобудовану станцію метро Києва

08:04 Допомога у 10,8 тис. грн у грудні — хто має право на виплати

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

09:29 РФ вчергове атакувала Україну дронами — скільки збила ППО

09:21 Коли одесити будуть зі світлом — графіки на понеділок

08:57 Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

08:51 Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

08:51 Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:50 Шольц прибув з візитом до Києва

08:36 Львівська брама — що відомо про недобудовану станцію метро Києва

08:04 Допомога у 10,8 тис. грн у грудні — хто має право на виплати

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

07:48 Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету