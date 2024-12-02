Пільги на комунальні послуги — хто має право на знижку до 100%

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні низка категорій громадян має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Зокрема, знижки від 50% до 100% можуть отримати військові та ветерани.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Відповідно до чинного законодавства, право на пільги надають:

учасникам бойових дій (УБД) — 75% знижки на оплату ЖКП в рамках встановлених норм;

учасникам війни — знижка у 50%;

особам з інвалідністю внаслідок війни — знижка у 100%;

членам родин загиблих — знижка у 50%.

Пільги поширюються на такі послуги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу газу, електроенергії, гарячої води, теплоенергії для опалення, централізованого водопостачання/ водовідведення;

вивезення побутового сміття.

Окрім того, надають пільги на купівлю твердого палива та скрапленого газу.

Як отримати пільги на послуги ЖКГ

Для того, щоб отримати пільги на послуги ЖКГ, потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду. Там необхідно подати заяву. Також можна її передати через будь-який сервісний центр ПФУ або надіслати поштою.

Ще заяви приймають:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських радах в громадах або військових адміністраціях;

у Центрах надання адміністративних послуг.

Онлайн це можна зробити:

через портал е-послуг ПФУ;

мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Також треба додати такі документи:

паспорт;

документ, де підтверджується право на пільгу (це може бути посвідчення УБД);

ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, у чому різниця між пільгами та субсидіями. Обидва види державної підтримки мають певні особливості.

Раніше ми писали, що ветерани можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг за спрощеною процедурою. У ПФУ назвали перелік документів, які мають надати такі категорії осіб.