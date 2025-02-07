Субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ — кому дадут 4,3 тыс. грн помощи

Калькулятор на телефоне, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине многодетные семьи имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг, однако если доход высокий — предоставляется жилищная субсидия. В некоторых случаях размер помощи может превышать 4,3 тыс. грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Право на льготы для многодетных семей

Согласно статье 13 закона "Об охране детства", семьям, где есть трое и более детей, предоставляется право на 50% скидку:

на оплату жилья в рамках законодательных норм в 21 кв. м площади на каждого члена семьи, который на постоянной основе проживает в жилье, и еще дополнительно 10,5 кв. м на семью;

на коммунальные услуги в рамках норм и соцнормативов, определенных правительством;

на твердое и жидкое печное бытовое топливо, если в доме отсутствует централизованное отопление, не используется для отопления газ или электричество.

Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие полгода, исходя из расчета на одного члена семьи, не больше размера дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2025 году ее размер составляет 4,24 тыс. грн.

Ее предоставляют на 12 месяцев с месяца определения соответствующего права.

Размеры жилищных субсидий и льгот

В ПФУ отмечают, что если у семьи, которая имеет право на льготу, доход больше того, что дает право на льготу, можно обратиться за назначением субсидии.

Право на льготу и субсидию, размеры — определяют индивидуально.

Если многодетная семья имеет в составе пять человек — родители и трое несовершеннолетних детей, мать получает помощь при рождении ребенка в 860 грн ежемесячно и помощь на третьего ребенка в размере 2,1 тыс. грн, а отец зарегистрирован как ФЛП первой группы, проживают в доме площадью 70 кв. м, то стоимость услуг ЖКХ по установленным нормативам в отопительный сезон составляет 5 тыс. грн.

Размер льготы:

В среднемесячный общий доход отца учитывают доход в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3,028 тыс. грн. Совокупный доход семьи: 5,99 тыс. грн (860 грн + 2,1 тыс. грн + 3,028 тыс. грн).

Размер дохода на одного человека: 5,99 тыс. грн /5 = 1,197 тыс. грн — не выше величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу (4,24 тыс. грн). То есть, право на льготу есть, а ее размер: 5 тыс. грн х 50% = 2,5 тыс. грн.

Размер жилищной субсидии:

В среднемесячный общий доход отца учитывают доход на уровне минимальной зарплаты — 8 тыс. грн. Общий доход семьи: 10,96 тыс.грн (8 тыс. грн + 2,96 тыс. грн).

Размер обязательного процента платежа: 10,96 тыс. грн / 5 (человек) / 2,92 тыс. грн (прожиточный минимум на одного человека на 01.01.2025) / 2 х 15% = 5,63%. Обязательный платеж: 10,96 тыс. х 5,63% = 617 грн.

То есть, размер субсидии следующий: 5 тыс. грн — 617 грн = 4,38 тыс. грн.

Напомним, дополнительные категории граждан имеют право на электроэнергию по сниженной стоимости до конца отопительного сезона. Речь идет о совладельцах многоквартирных домов без газоснабжения.

Также мы писали, что должникам за жилищно-коммунальные услуги можно заключить контракт на реструктуризацию долга на пятилетний срок. В случае отказа — поставщики могут подать иск против клиента.