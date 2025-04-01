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Льготы на коммуналку до 100% — когда дают скидки родным УБД

1 апреля 2025 12:13
Ксения Симонова - Редактор
Льготы УБД — в каких случаях предоставляют скидки на оплату ЖКУ родственникам
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государство гарантирует предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку бытового топлива для участников боевых действий (УБД) от 75% до 100%. Известно, в каких случаях заявление на оформление скидки могут подавать родственники военного.

Это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их соцзащиты".

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Случаи, когда родственники УБД могут оформить льготы

Речь идет о 75% скидке на газ, электричество и другие услуги, сжиженный баллонный газ, 100% скидку — для лиц, имеющих инвалидность.

По правилам, члены семьи военных и участников боевых действий могут обращаться в органы Пенсионного фонда, местной власти или в центры предоставления админуслуг за назначением льгот на коммунальные услуги в случае, если официальный льготник не имеет возможности самостоятельно обратиться по следующим уважительным причинам:

  • военная служба;
  • болезнь;
  • инвалидность.

Законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника должен подать заявление с документами для его включения в Реестр информации о льготниках. В частности, в таком случае необходимо приложить:

  • копии документов, где подтверждаются родственные связи с льготником;
  • копии документов, где подтверждается законность представления интересов льготника;
  • копии документов, где подтверждается именно право льготника на льготы (копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны);
  • паспорт матери или отца военного/лица с инвалидностью вследствие войны;
  • свидетельство о рождении гражданина, имеющего право на льготы;
  • свидетельство о браке матери (если фамилия отличается от ее фамилии сына-льготника).

Нужно обладать следующими сведениями:

  • паспортными данными льготника, идентификационным кодом;
  • реквизитами банковского счета для зачисления денег;
  • номером лицевого счета за оплату коммунальных услуг;
  • названием организации, предоставляющей коммунальные услуги;
  • размером отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое будет предоставлена льгота в квадратных метрах.

Кто из членов семьи УБД может обращаться за помощью

Членами семьи участника боевых действий считаются:

  • жена/муж;
  • неженатые совершеннолетние дети, имеющие инвалидность с детства первой и второй группы;
  • лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны первой группы и ухаживающее за ним, если не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители военного;
  • лица, которыми занимается льготник.

Ранее мы писали, какие льготы могут оформить жены ветеранов в апреле 2025 года. Для этого необходимо писать специальное заявление в ПФУ независимо от места регистрации.

Также мы сообщали о том, что участники боевых действий могут получить некоторые льготы на работе. В частности, речь идет о дополнительном отпуске и ряде компенсаций.

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