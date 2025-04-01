Льготы УБД — в каких случаях предоставляют скидки на оплату ЖКУ родственникам

Льготы на коммуналку до 100% — когда дают скидки родным УБД
Государство гарантирует предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку бытового топлива для участников боевых действий (УБД) от 75% до 100%. Известно, в каких случаях заявление на оформление скидки могут подавать родственники военного.
Это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их соцзащиты".
Случаи, когда родственники УБД могут оформить льготы
Речь идет о 75% скидке на газ, электричество и другие услуги, сжиженный баллонный газ, 100% скидку — для лиц, имеющих инвалидность.
По правилам, члены семьи военных и участников боевых действий могут обращаться в органы Пенсионного фонда, местной власти или в центры предоставления админуслуг за назначением льгот на коммунальные услуги в случае, если официальный льготник не имеет возможности самостоятельно обратиться по следующим уважительным причинам:
- военная служба;
- болезнь;
- инвалидность.
Законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника должен подать заявление с документами для его включения в Реестр информации о льготниках. В частности, в таком случае необходимо приложить:
- копии документов, где подтверждаются родственные связи с льготником;
- копии документов, где подтверждается законность представления интересов льготника;
- копии документов, где подтверждается именно право льготника на льготы (копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны);
- паспорт матери или отца военного/лица с инвалидностью вследствие войны;
- свидетельство о рождении гражданина, имеющего право на льготы;
- свидетельство о браке матери (если фамилия отличается от ее фамилии сына-льготника).
Нужно обладать следующими сведениями:
- паспортными данными льготника, идентификационным кодом;
- реквизитами банковского счета для зачисления денег;
- номером лицевого счета за оплату коммунальных услуг;
- названием организации, предоставляющей коммунальные услуги;
- размером отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое будет предоставлена льгота в квадратных метрах.
Кто из членов семьи УБД может обращаться за помощью
Членами семьи участника боевых действий считаются:
- жена/муж;
- неженатые совершеннолетние дети, имеющие инвалидность с детства первой и второй группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны первой группы и ухаживающее за ним, если не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители военного;
- лица, которыми занимается льготник.
Ранее мы писали, какие льготы могут оформить жены ветеранов в апреле 2025 года. Для этого необходимо писать специальное заявление в ПФУ независимо от места регистрации.
Также мы сообщали о том, что участники боевых действий могут получить некоторые льготы на работе. В частности, речь идет о дополнительном отпуске и ряде компенсаций.
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