Льготы для участников боевых действий в 2025 году — какую скидку на газ могут получить военнослужащие

Государство обеспечивает военных разнообразными льготами в 2025 году. Так, в ноябре часть защитников может получить скидку и платить меньше за газ.
Скидка на газ для военных
Льготу могут оформить военнослужащие, которые имеют статус участника боевых действий, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет о скидке в 75% от стоимости баллона со сжиженным газом, который используется для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Льгота создана для ветеранов, проживающих в домах без центрального отопления.
Как рассчитывается льгота
Учитывается площадь жилья, на которую распространяется скидка — 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, который живет в квартире или доме постоянно и имеет право на льготы. Также дополнительно учитывают 10,5 квадратных метров на семью.
Однако площадь расчета может быть и больше, если в семье есть нетрудоспособные люди. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади — 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью.
Кто имеет право на льготу
Льгота распространяются как на УБД, так и на членов его семьи, если они совместно проживают. Это:
- жена или муж;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью;
- дети, которыми ветеранам опекается;
- человек, ухаживающим за ветераном с I группой инвалидности;
- родители, в том числе нетрудоспособные.
Скидка на газ оформляется в Пенсионном фонде. Кроме заявления ветеран подает:
- паспорт;
- удостоверение УБД;
- учетный номер налогоплательщика.
Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ по месту жительства или онлайн — через веб-портал электронных услуг фонда.
