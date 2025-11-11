Видео
Льготы на газ для УБД — какой будет скидка в ноябре

Дата публикации 11 ноября 2025 19:16
обновлено: 19:33
Льготы для участников боевых действий в 2025 году — какую скидку на газ могут получить военнослужащие
Удостоверение участника боевых действий и медаль УБД. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает военных разнообразными льготами в 2025 году. Так, в ноябре часть защитников может получить скидку и платить меньше за газ.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Скидка на газ для военных

Льготу могут оформить военнослужащие, которые имеют статус участника боевых действий, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет о скидке в 75% от стоимости баллона со сжиженным газом, который используется для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Льгота создана для ветеранов, проживающих в домах без центрального отопления.

Как рассчитывается льгота

Учитывается площадь жилья, на которую распространяется скидка — 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, который живет в квартире или доме постоянно и имеет право на льготы. Также дополнительно учитывают 10,5 квадратных метров на семью.

Однако площадь расчета может быть и больше, если в семье есть нетрудоспособные люди. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади — 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью.

Кто имеет право на льготу

Льгота распространяются как на УБД, так и на членов его семьи, если они совместно проживают. Это:

  • жена или муж;
  • несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью;
  • дети, которыми ветеранам опекается;
  • человек, ухаживающим за ветераном с I группой инвалидности;
  • родители, в том числе нетрудоспособные.

Скидка на газ оформляется в Пенсионном фонде. Кроме заявления ветеран подает:

  • паспорт;
  • удостоверение УБД;
  • учетный номер налогоплательщика.

Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ по месту жительства или онлайн — через веб-портал электронных услуг фонда.

Ранее мы рассказывали, что отдельным категориям военнослужащих государство предоставляет жилье. Так, в 2026 году за средства из госбюджета планируют приобрести 7,5 тысячи квартир для защитников. Узнавайте также, какие льготы могут получить жены УБД в ноябре 2025 года.

цены на газ газ льготы УБД украинские военные
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
