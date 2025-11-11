Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на газ для УБД — якою буде знижка у листопаді

Пільги на газ для УБД — якою буде знижка у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 19:16
Оновлено: 19:33
Пільги для учасників бойових дій у 2025 році — яку знижку на газ можуть отримати військовослужбовці
Посвідчення учасника бойових дій та медаль УБД. Фото: УНІАН

Держава забезпечує військових різноманітними пільгами у 2025 році. Так, у листопаді частина захисників може отримати знижку і платити менше за газ

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Знижка на газ для військових 

Пільгу можуть оформити військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про знижку у 75% від вартості балона зі скрапленим газом, який використовується для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Пільга створена для ветеранів, які проживають у будинках без центрального опалення.

Як розраховується пільга

Враховується площа житла, на яку розповсюджується знижка — 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу, яка живе у квартирі чи будинку постійно і має право на пільги. Також додатково враховують 10,5 квадратних метрів на сім'ю. 

Однак площа розрахунку може бути й більшою, якщо у сім’ї є непрацездатні особи. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім’ю.

Хто має право на пільгу 

Пільга поширюються як на УБД, так і на членів його родини, якщо вони спільно проживають. Це:

  • дружина чи чоловік; 
  • неповнолітні діти; 
  • повнолітні діти з інвалідністю; 
  • діти, якими ветеранам опікується;
  • особа, яка доглядає за ветераном з I групою інвалідності; 
  • батьки, зокрема непрацездатні.

Знижка на газ оформлюється у Пенсійному фонді. Крім заяви ветеран подає: 

  • паспорт;
  • посвідчення УБД; 
  • обліковий номер платника податків. 

Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання або ж онлайн — через вебпортал електронних послуг фонду.

Раніше ми розповідали, що окремим категоріям військовослужбовців держава надає житло. Так, у 2026 році за кошти з держбюджету планують придбати 7,5 тисячі квартир для захисників. Дізнавайтесь також, які пільги можуть отримати дружини УБД у листопаді 2025 року.

ціни на газ газ пільги УБД українські військові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації