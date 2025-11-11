Пільги для учасників бойових дій у 2025 році — яку знижку на газ можуть отримати військовослужбовці

Посвідчення учасника бойових дій та медаль УБД. Фото: УНІАН

Держава забезпечує військових різноманітними пільгами у 2025 році. Так, у листопаді частина захисників може отримати знижку і платити менше за газ.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Знижка на газ для військових

Пільгу можуть оформити військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про знижку у 75% від вартості балона зі скрапленим газом, який використовується для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Пільга створена для ветеранів, які проживають у будинках без центрального опалення.

Як розраховується пільга

Враховується площа житла, на яку розповсюджується знижка — 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу, яка живе у квартирі чи будинку постійно і має право на пільги. Також додатково враховують 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Однак площа розрахунку може бути й більшою, якщо у сім’ї є непрацездатні особи. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім’ю.

Хто має право на пільгу

Пільга поширюються як на УБД, так і на членів його родини, якщо вони спільно проживають. Це:

дружина чи чоловік;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю;

діти, якими ветеранам опікується;

особа, яка доглядає за ветераном з I групою інвалідності;

батьки, зокрема непрацездатні.

Знижка на газ оформлюється у Пенсійному фонді. Крім заяви ветеран подає:

паспорт;

посвідчення УБД;

обліковий номер платника податків.

Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання або ж онлайн — через вебпортал електронних послуг фонду.

Раніше ми розповідали, що окремим категоріям військовослужбовців держава надає житло. Так, у 2026 році за кошти з держбюджету планують придбати 7,5 тисячі квартир для захисників. Дізнавайтесь також, які пільги можуть отримати дружини УБД у листопаді 2025 року.