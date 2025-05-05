Льготы в Украине — в ПФУ уточнили требования к документам в 2025 году

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали виды пакетов документов для оформления льгот родственниками ветеранов. Там привели несколько примеров соответствующих обращений для различных жизненных ситуаций.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Как отмечают в ПФУ, украинские ветераны имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно действующему законодательству, предусмотрены следующие размеры помощи от государства:

для участников боевых действий — 75% скидки на оплату услуг ЖКХ в пределах установленных норм;

для участников войны — 50% скидки;

для лиц с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;

для членов семей погибших — 50% скидки.

Так, украинские ветераны могут оформлять льготы на основе выписки из Единого госреестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Органы ПФУ также могут назначить льготы родным таких граждан при определенных обстоятельствах. В частности, некоторые родственники военных и пленных могут обратиться с просьбой внести данные в ЕГРВВ для дальнейшего получения права на соответствующие льготы.

Виды пакетов документов для назначения льгот

По правилам, есть определенный перечень документов, на основании которых органы ПФУ могут назначить льготы на оплату коммунальных услуг, приобретения твердого топлива и сжиженного газа. А именно:

электронного удостоверения ветерана;

удостоверения ветерана установленного образца;

выписки из Единого госреестра ветеранов войны.

1) В случае обращения жены участника боевых действий, который находится на службе и не может сделать это самостоятельно, предусмотрен такой пакет документов:

заявление о внесении данных в Реестр льготников (Постановление № 117);

заявление о предоставлении льгот (Постановление № 373);

упрощенное заявление (Постановление № 1395);

копия удостоверения ветерана или электронный формат удостоверения.

"В заявлении указываются реквизиты банковского счета льготника, на который будут перечисляться средства льгот", — говорится в пояснении ПФУ.

2) В случае обращения нетрудоспособной матери пленного военного, который находится в плену, нужно подать:

заявление о внесении данных в Реестр льготников (Постановление № 117);

заявление о предоставлении льгот (Постановление № 373);

упрощенное заявление (Постановление № 1395);

выписку из Единого госреестра ветеранов войны, где подтверждается наличие статуса УБД;

реквизиты банковского счета льготника;

заявление произвольной формы о выплате средств льгот на ее счет из-за пребывания сына в плену.

3) В случае обращения жены УБД, пропавшего без вести, с просьбой перевода выплаты льгот со счета льготника на ее счет (Постановление № 1420), необходимо предоставление:

заявления произвольной формы, где указаны реквизиты счета;

выписка из Единого госреестра ветеранов войны;

подтверждение, что человек действительно пропал без вести.

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