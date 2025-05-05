Пільги в Україні — у ПФУ уточнили вимоги до документів у 2025 році

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали види пакетів документів для оформлення пільг родичами ветеранів. Там навели кілька прикладів відповідних звернень для різних життєвих ситуацій.

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

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Детальніше про пільги для рідних ветеранів

Як зазначають у ПФУ, українські ветерани мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Відповідно до чинного законодавства, передбачені такі розміри допомоги від держави:

для учасників бойових дій — 75% знижки на оплату послуг ЖКГ в межах встановлених норм;

для учасників війни — 50% знижки;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки;

для членів сімей загиблих — 50% знижки.

Так, українські ветерани можуть оформлювати пільги на основі витягу з Єдиного держреєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Органи ПФУ також можуть призначити пільги рідним таких громадян за певних обставин. Зокрема, деякі родичі військових та полонених можуть звернутися з проханням внести дані до ЄДРВВ для подальшого отримання права на відповідні пільги.

Види пакетів документів для призначення пільг

За правилами, є певний перелік документів, на підставі яких органи ПФУ можуть призначити пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. А саме:

електронного посвідчення ветерана;

посвідчення ветерана встановленого зразка;

витягу з Єдиного держреєстру ветеранів війни.

1) У разі звернення дружини учасника бойових дій, який перебуває на службі і не може зробити це самостійно, передбачений такий пакет документів:

заява про внесення даних до Реєстру пільговиків (Постанова № 117);

заява про надання пільг (Постанова № 373);

спрощена заява (Постанова № 1395);

копія посвідчення ветерана або електронний формат посвідчення.

"У заяві зазначаються реквізити банківського рахунка пільговика, на який перераховуватимуться кошти пільг", — йдеться у поясненні ПФУ.

2) У разі звернення непрацездатної матері полоненого військового, який перебуває в полоні, потрібно подати:

заяву про внесення даних у Реєстр пільговиків (Постанова № 117);

заяву про надання пільг (Постанова № 373);

спрощену заяву (Постанова № 1395);

витяг з Єдиного держреєстру ветеранів війни, де підтверджується наявність статусу УБД;

реквізити банківського рахунка пільговика;

заяву довільної форми про виплату коштів пільг на її рахунок через перебування сина в полоні.

3) У разі звернення дружини УБД, який зник безвісти, з проханням переведення виплати пільг з рахунка пільговика на її рахунок (Постанова № 1420), необхідне надання:

заяви довільної форми, де вказані реквізити рахунка;

витяг з Єдиного держреєстру ветеранів війни;

підтвердження, що чоловік дійсно зник безвісти.

Раніше ми писали, що дехто з громадян без посвідчення учасника бойових дій може отримати пільги на комунальні послуги. Відомо також, що для цього потрібно у 2025 році.

Також ми повідомляли, хто з УБД отримає житло від держави у 2025 році. Головною умовою для отримання житла є статус особи.