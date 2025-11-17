Видео
Видео

Главная Финансы Льготы для семьи УБД зимой — какую помощь получат

Льготы для семьи УБД зимой — какую помощь получат

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 19:40
обновлено: 17:44
Льготы для семьи УБД с декабря — на что имеют право жена, муж, родители и дети
Деньги и квитанции за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Участники боевых действий (УБД) или люди с инвалидностью вследствие войны, а также члены их семей, получают от государства льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, как будут предоставляться привилегии в декабре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Льготы для членов семьи ветерана

Как отметили на странице Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в социальной сети Facebook, в 2025 году членам семьи ветерана доступны такие льготы, как:

  • на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);
  • на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату ЖКУ можно получать наличными ежемесячно. А льготы на покупку сжиженного газа и твердого топлива государство предоставляет раз в год.

Кто из членов семьи может подать заявление

Это:

  • муж;
  • жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • законный представитель ребенка (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Какую именно сумму предоставит государство — зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.

Ранее мы рассказывали, что в Украине коммунальными льготами пользуются более полутора миллионов человек. Государство частично или полностью компенсирует им оплату услуг. Еще мы рассказывали о льготах на газ для УБД. Известно, какую сумму они получат в ноябре 2025 году.

коммунальные услуги деньги льготы ТЦК и СП военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
