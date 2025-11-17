Льготы для семьи УБД с декабря — на что имеют право жена, муж, родители и дети

Деньги и квитанции за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Участники боевых действий (УБД) или люди с инвалидностью вследствие войны, а также члены их семей, получают от государства льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, как будут предоставляться привилегии в декабре 2025 года.

в декабре 2025 года.

Льготы для членов семьи ветерана

Как отметили на странице Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в социальной сети Facebook, в 2025 году членам семьи ветерана доступны такие льготы, как:

на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);

на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставки и распределения электрической энергии, поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату ЖКУ можно получать наличными ежемесячно. А льготы на покупку сжиженного газа и твердого топлива государство предоставляет раз в год.

Кто из членов семьи может подать заявление

Это:

муж;

жена;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Какую именно сумму предоставит государство — зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.

Какую именно сумму предоставит государство — зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.