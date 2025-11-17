Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги для сім'ї УБД взимку — яку допомогу отримають

Пільги для сім'ї УБД взимку — яку допомогу отримають

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:40
Оновлено: 17:44
Пільги для сім'ї УБД з грудня — на що мають право дружина, чоловік, батьки та діти
Гроші та квитанції за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Учасники бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх родин, отримують від держави пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, як надаватимуться привілеї у грудні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Пільги для членів сім’ї ветерана

Як зауважили на сторінці Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у соціальній мережі Facebook, у 2025 році членам сім’ї ветерана доступні такі пільги, як:

  • на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);
  • на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;
  • на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату ЖКП можна отримувати готівкою щомісяця. Натомість пільги на купівлю скрапленого газу та твердого палива держава надає раз на рік. 

Хто з членів сім'ї може подати заяву

Це:

  • чоловік;
  • дружина; 
  • непрацездатні батьки; 
  • законний представник дитини (до 18 років);
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
  • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги. 

Яку саме суму надасть держава — залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.

Раніше ми розповідали, що в Україні комунальними пільгами користуються понад півтора мільйона людей. Держава частково або повністю компенсує їм оплату послуг. Ще ми розповідали про пільги на газ для УБД. Відомо, яку суму вони отримають у листопаді 2025 році. 

комунальні послуги гроші пільги ТЦК та СП військовослужбовці знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації