Пільги для сім'ї УБД з грудня — на що мають право дружина, чоловік, батьки та діти

Учасники бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх родин, отримують від держави пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, як надаватимуться привілеї у грудні 2025 року.

Пільги для членів сім’ї ветерана

Як зауважили на сторінці Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у соціальній мережі Facebook, у 2025 році членам сім’ї ветерана доступні такі пільги, як:

на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);

на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату ЖКП можна отримувати готівкою щомісяця. Натомість пільги на купівлю скрапленого газу та твердого палива держава надає раз на рік.

Хто з членів сім'ї може подати заяву

Це:

чоловік;

дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Яку саме суму надасть держава — залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.

