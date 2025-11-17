Пільги для сім'ї УБД з грудня — на що мають право дружина, чоловік, батьки та діти

Пільги для сім'ї УБД взимку — яку допомогу отримають
Учасники бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх родин, отримують від держави пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, як надаватимуться привілеї у грудні 2025 року.
Пільги для членів сім’ї ветерана
Як зауважили на сторінці Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у соціальній мережі Facebook, у 2025 році членам сім’ї ветерана доступні такі пільги, як:
- на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);
- на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Пільги на оплату ЖКП можна отримувати готівкою щомісяця. Натомість пільги на купівлю скрапленого газу та твердого палива держава надає раз на рік.
Хто з членів сім'ї може подати заяву
Це:
- чоловік;
- дружина;
- непрацездатні батьки;
- законний представник дитини (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.
Яку саме суму надасть держава — залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги.
