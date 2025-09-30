Соцгарантии для семей пропавших без вести военных — какие льготы и выплаты предусмотрены в октябре 2025 года

Удостоверение члена семьи лица, пропавшего без вести. Фото: АрмияInform

В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины, значительное количество военнослужащих считается пропавшими без вести. Семьи таких защитников имеют право на определенные социальные гарантии.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы и выплаты могут получить семьи пропавших без вести бойцов в октябре 2025 года.

Кто считается членом семьи пропавшего без вести

Согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", к членам семьи относятся:

муж/жена, дети (в том числе пасынки/падчерицы), родители (включая усыновителей), братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, правнуки;

опекуны, попечители, лица под опекой или попечительством;

лица, которые совместно проживали, имели общий быт и взаимные права и обязанности, даже без официального брака.

Все они, как объясняют на портале Pravokator, имеют право на достоверную информацию о ходе и результатах розыска пропавшего без вести военнослужащего, а также право на сведения о месте пребывания, гибели или месте захоронения пропавшего лица (при наличии таких данных).

Льготы для семей пропавших без вести военнослужащих

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривает такие льготы:

50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

право на санаторно-курортное лечение (путевки с 50% оплатой);

бесплатный проезд родителей всеми видами городского транспорта, скидки на междугородний проезд;

право на получение земельного участка, помощь в строительстве;

право на приватизацию занимаемого жилья в государственном фонде;

внеочередное улучшение жилищных условий.

Кроме того, граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны, могут получить отсрочку от мобилизации. Военнослужащие, которые являются близкими родственниками погибших или пропавших без вести бойцов, имеют право уволиться с военной службы.

Выплаты родственникам пропавших без вести военных

За военнослужащими, пропавшими без вести, захваченными в плен или заложниками, сохраняется денежное обеспечение в составе:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

других ежемесячных выплат постоянного характера.

Выплаты осуществляются:

жене/супругу;

законным представителям несовершеннолетних детей (или совершеннолетним детям, проживающим вместе с отцом/матерью);

родителям — равными долями, если военнослужащий не имел ни детей, ни жены/мужа.

К тому же нетрудоспособным членам семьи, которые находились на содержании пропавшего, независимо от продолжительности страхового стажа, предоставляется пенсия в связи с потерей кормильца.

К таким лицам относятся:

лица с инвалидностью;

пенсионеры;

дети до 18 лет, студенты дневной формы — до 23 лет;

члены семьи, осуществляющие уход за детьми до 8 лет.

Для получения выплат необходимо подать заявление на имя командира воинской части через ТЦК и СП, приложив к нему копии паспорта, РНОКПП, свидетельств о рождении/браке и справку о регистрации места жительства.

Выплаты осуществляются со дня исчезновения/плена — до дня увольнения или исключения из списков личного состава, в случае судебного признания безвестно отсутствующим — не более чем в течение трех лет.

Важно отметить, что все льготы и выплаты предоставляются только при наличии удостоверения члена семьи без вести пропавшего.

