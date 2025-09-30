Соцгарантії для родин зниклих безвісти військових — які пільги та виплати передбачені у жовтні 2025 року

Посвідчення члена сім’ї особи, зниклої безвісти. Фото: АрміяInform

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України, значна кількість військовослужбовців вважається зниклими безвісти. Родини таких захисників мають право на певні соціальні гарантії.

Новини.LIVE розповідають, які пільги та виплати можуть отримати сім'ї зниклих безвісти бійців у жовтні 2025 року.

Хто вважається членом родини зниклого безвісти

Згідно із Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", до членів сім’ї належать:

чоловік/дружина, діти (у тому числі пасинки/падчерки), батьки (включно з усиновлювачами), брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, правнуки;

опікуни, піклувальники, особи під опікою чи піклуванням;

особи, які спільно проживали, мали спільний побут і взаємні права та обов’язки, навіть без офіційного шлюбу.

Усі вони, як пояснюють на порталі Pravokator, мають право на достовірну інформацію про хід та результати розшуку зниклого безвісти військовослужбовця, а також право на відомості про місце перебування, загибель чи місце поховання зниклої особи (за наявності таких даних).

Пільги для родин зниклих безвісти військовослужбовців

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає такі пільги:

50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг;

право на санаторно-курортне лікування (путівки з 50% оплатою);

безоплатний проїзд батьків усіма видами міського транспорту, знижки на міжміський проїзд;

право на отримання земельної ділянки, допомогу у будівництві;

право на приватизацію займаного житла у державному фонді;

позачергове поліпшення житлових умов.

Крім того, громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Військовослужбовці, які є близькими родичами загиблих або зниклих безвісти бійців, мають право звільнитися з військової служби.

Виплати родичам зниклих безвісти військових

За військовослужбовцями, які зникли безвісти, захоплені в полон або заручниками, зберігається грошове забезпечення у складі:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

інших щомісячних виплат постійного характеру.

Виплати здійснюються:

дружині/чоловіку;

законним представникам неповнолітніх дітей (або повнолітнім дітям, які проживають разом із батьком/матір’ю);

батькам — рівними частками, якщо військовослужбовець не мав ані дітей, ані дружини/чоловіка.

До того ж непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні зниклого, незалежно від тривалості страхового стажу, надається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

До таких осіб належать:

особи з інвалідністю;

пенсіонери;

діти до 18 років, студенти денної форми — до 23 років;

члени сім’ї, які здійснюють догляд за дітьми до 8 років.

Для отримання виплат необхідно подати заяву на ім’я командира військової частини через ТЦК та СП, додавши до неї копії паспорта, РНОКПП, свідоцтв про народження/шлюб та довідку про реєстрацію місця проживання.

Виплати здійснюються з дня зникнення/полону — до дня звільнення або виключення зі списків особового складу, у разі судового визнання безвісно відсутнім — не більше ніж протягом трьох років.

Важливо зазначити, що усі пільги та виплати надаються лише за наявності посвідчення члена сім’ї безвісти зниклого.

