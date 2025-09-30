Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги для родин зниклих безвісти — що передбачено у жовтні

Пільги для родин зниклих безвісти — що передбачено у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:25
Соцгарантії для родин зниклих безвісти військових — які пільги та виплати передбачені у жовтні 2025 року
Посвідчення члена сім’ї особи, зниклої безвісти. Фото: АрміяInform

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України, значна кількість військовослужбовців вважається зниклими безвісти. Родини таких захисників мають право на певні соціальні гарантії.

Новини.LIVE розповідають, які пільги та виплати можуть отримати сім'ї зниклих безвісти бійців у жовтні 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Хто вважається членом родини зниклого безвісти

Згідно із Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", до членів сім’ї належать:

  • чоловік/дружина, діти (у тому числі пасинки/падчерки), батьки (включно з усиновлювачами), брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, правнуки;
  • опікуни, піклувальники, особи під опікою чи піклуванням;
  • особи, які спільно проживали, мали спільний побут і взаємні права та обов’язки, навіть без офіційного шлюбу.

Усі вони, як пояснюють на порталі Pravokator, мають право на достовірну інформацію про хід та результати розшуку зниклого безвісти військовослужбовця, а також право на відомості про місце перебування, загибель чи місце поховання зниклої особи (за наявності таких даних).

Пільги для родин зниклих безвісти військовослужбовців

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає такі пільги:

  • 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг;
  • право на санаторно-курортне лікування (путівки з 50% оплатою);
  • безоплатний проїзд батьків усіма видами міського транспорту, знижки на міжміський проїзд;
  • право на отримання земельної ділянки, допомогу у будівництві;
  • право на приватизацію займаного житла у державному фонді;
  • позачергове поліпшення житлових умов.

Крім того, громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Військовослужбовці, які є близькими родичами загиблих або зниклих безвісти бійців, мають право звільнитися з військової служби. 

Виплати родичам зниклих безвісти військових

За військовослужбовцями, які зникли безвісти, захоплені в полон або заручниками, зберігається грошове забезпечення у складі:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • інших щомісячних виплат постійного характеру.

Виплати здійснюються:

  • дружині/чоловіку;
  • законним представникам неповнолітніх дітей (або повнолітнім дітям, які проживають разом із батьком/матір’ю);
  • батькам — рівними частками, якщо військовослужбовець не мав ані дітей, ані дружини/чоловіка.

До того ж непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні зниклого, незалежно від тривалості страхового стажу, надається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

До таких осіб належать:   

  • особи з інвалідністю;
  • пенсіонери;
  • діти до 18 років, студенти денної форми — до 23 років;
  • члени сім’ї, які здійснюють догляд за дітьми до 8 років.

Для отримання виплат необхідно подати заяву на ім’я командира військової частини через ТЦК та СП, додавши до неї копії паспорта, РНОКПП, свідоцтв про народження/шлюб та довідку про реєстрацію місця проживання. 

Виплати здійснюються з дня зникнення/полону — до дня звільнення або виключення зі списків особового складу, у разі судового визнання безвісно відсутнім — не більше ніж протягом трьох років.

Важливо зазначити, що усі пільги та виплати надаються лише за наявності посвідчення члена сім’ї безвісти зниклого. 

Раніше ми писали, що в Україні спростили процедуру оформлення документів у разі загибелі, захоплення полон або зникнення безвісти військових під час бойових дій. Відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців.

Також дізнавайтеся, які пільги зможуть отримати учасники бойових дій у жовтні.

пільги соцвиплати війна в Україні зниклі безвісти військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації