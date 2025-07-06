Кому будут предоставлять статус лица с инвалидностью вследствие войны — в правительстве объяснили

Льготы для лиц с инвалидностью — что изменит правительство
В Украине статус лица с инвалидностью вследствие войны будут предоставлять еще одной категории граждан. Речь идет о людях с травмами от взрывоопасных предметов на ранее оккупированных РФ территориях.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по делам ветеранов.
Подробнее об изменениях
Как отмечается, Кабмин Украины внес правки в постановления № 917 и №306, которые регулируют порядок установления связи между полученными ранениями и оформлением инвалидности. Изменения касаются гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов.
Так, ранее этот статус могли получить люди из регионов, подконтрольных украинской власти. С 2025 года такое право предоставили украинцам, здоровье которых ухудшилось во время пребывания на временно оккупированных, но уже освобожденных территориях. В частности, речь идет о жителях населенных пунктов вроде Бучи или Херсона.
Процедура получения статуса лица с инвалидностью
Сначала представители межведомственной комиссии от Минветеранов установят факт, что травма была действительно получена в результате вооруженной агрессии. После этого гражданин сможет обратиться в медицинскую комиссию.
Если причинно-следственная связь подтвердится — человек оформляет статус лица с инвалидностью вследствие войны. После этого он сможет пользоваться социальными гарантиями.
Льготы для лиц с инвалидностью — что известно в 2025 году
Перечень преференций указан в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Так, гражданам предоставляют:
- бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и тому подобное;
- бесплатные путевки в санаторий;
- если у гражданина минимальная пенсия или ему выплачивают соцпомощь — бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;
- скидку в 50% при покупке лекарств по рецепту от врача (льготу назначают лицам с инвалидностью 1 и 2 группы);
- право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта (лицам с 1 и 2 группой инвалидности);
- первоочередное право на улучшение жилищных условий;
- пропуск на границе без очереди (лицам с 1 и 2 группой).
Также украинцы, которым предоставили инвалидность 1 и 2 группы и дети с инвалидностью, могут не платить за проезд в общественном транспорте (кроме маршруток).
Напомним, что часть украинцев в июле 2025 года сможет получить финпомощь от УВКБ ООН. Известно, какой будет сумма выплат. Узнавайте также, сколько выплачивает государство пострадавшим от войны гражданам.
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