Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы для лиц с инвалидностью — что изменит правительство

Льготы для лиц с инвалидностью — что изменит правительство

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 08:45
Кому будут предоставлять статус лица с инвалидностью вследствие войны — в правительстве объяснили
Человек катит тележку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине статус лица с инвалидностью вследствие войны будут предоставлять еще одной категории граждан. Речь идет о людях с травмами от взрывоопасных предметов на ранее оккупированных РФ территориях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по делам ветеранов.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об изменениях

Как отмечается, Кабмин Украины внес правки в постановления № 917 и №306, которые регулируют порядок установления связи между полученными ранениями и оформлением инвалидности. Изменения касаются гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов.

Так, ранее этот статус могли получить люди из регионов, подконтрольных украинской власти. С 2025 года такое право предоставили украинцам, здоровье которых ухудшилось во время пребывания на временно оккупированных, но уже освобожденных территориях. В частности, речь идет о жителях населенных пунктов вроде Бучи или Херсона.

Процедура получения статуса лица с инвалидностью

Сначала представители межведомственной комиссии от Минветеранов установят факт, что травма была действительно получена в результате вооруженной агрессии. После этого гражданин сможет обратиться в медицинскую комиссию.

Если причинно-следственная связь подтвердится — человек оформляет статус лица с инвалидностью вследствие войны. После этого он сможет пользоваться социальными гарантиями.

Льготы для лиц с инвалидностью — что известно в 2025 году

Перечень преференций указан в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Так, гражданам предоставляют:

  • бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и тому подобное;
  • бесплатные путевки в санаторий;
  • если у гражданина минимальная пенсия или ему выплачивают соцпомощь — бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;
  • скидку в 50% при покупке лекарств по рецепту от врача (льготу назначают лицам с инвалидностью 1 и 2 группы);
  • право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта (лицам с 1 и 2 группой инвалидности);
  • первоочередное право на улучшение жилищных условий;
  • пропуск на границе без очереди (лицам с 1 и 2 группой).

Также украинцы, которым предоставили инвалидность 1 и 2 группы и дети с инвалидностью, могут не платить за проезд в общественном транспорте (кроме маршруток).

Напомним, что часть украинцев в июле 2025 года сможет получить финпомощь от УВКБ ООН. Известно, какой будет сумма выплат. Узнавайте также, сколько выплачивает государство пострадавшим от войны гражданам.

инвалидность статус льготы война в Украине лицо с инвалидностью
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации