Кому будут предоставлять статус лица с инвалидностью вследствие войны — в правительстве объяснили

Человек катит тележку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине статус лица с инвалидностью вследствие войны будут предоставлять еще одной категории граждан. Речь идет о людях с травмами от взрывоопасных предметов на ранее оккупированных РФ территориях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по делам ветеранов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об изменениях

Как отмечается, Кабмин Украины внес правки в постановления № 917 и №306, которые регулируют порядок установления связи между полученными ранениями и оформлением инвалидности. Изменения касаются гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов.

Так, ранее этот статус могли получить люди из регионов, подконтрольных украинской власти. С 2025 года такое право предоставили украинцам, здоровье которых ухудшилось во время пребывания на временно оккупированных, но уже освобожденных территориях. В частности, речь идет о жителях населенных пунктов вроде Бучи или Херсона.

Процедура получения статуса лица с инвалидностью

Сначала представители межведомственной комиссии от Минветеранов установят факт, что травма была действительно получена в результате вооруженной агрессии. После этого гражданин сможет обратиться в медицинскую комиссию.

Если причинно-следственная связь подтвердится — человек оформляет статус лица с инвалидностью вследствие войны. После этого он сможет пользоваться социальными гарантиями.

Льготы для лиц с инвалидностью — что известно в 2025 году

Перечень преференций указан в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Так, гражданам предоставляют:

бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и тому подобное;

бесплатные путевки в санаторий;

если у гражданина минимальная пенсия или ему выплачивают соцпомощь — бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;

скидку в 50% при покупке лекарств по рецепту от врача (льготу назначают лицам с инвалидностью 1 и 2 группы);

право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта (лицам с 1 и 2 группой инвалидности);

первоочередное право на улучшение жилищных условий;

пропуск на границе без очереди (лицам с 1 и 2 группой).

Также украинцы, которым предоставили инвалидность 1 и 2 группы и дети с инвалидностью, могут не платить за проезд в общественном транспорте (кроме маршруток).

Напомним, что часть украинцев в июле 2025 года сможет получить финпомощь от УВКБ ООН. Известно, какой будет сумма выплат. Узнавайте также, сколько выплачивает государство пострадавшим от войны гражданам.