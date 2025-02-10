Льготы в 2025 году — какие права гарантирует государство для многодетных семей

Малолетние дети со взрослыми. Фото: Reuters

В Украине многодетные семьи имеют право на ряд льгот, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для того, чтобы их получить, нужно иметь официальный статус.

О том, какие преимущества имеют многодетные семьи, сообщают в правительстве.

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Какие льготы доступны многодетным семьям

Как отмечают в Кабинете министров, семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на 50% скидку на жилищно-коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецептам и проезд в общественном транспорте для детей.

Государство предоставляет ежемесячное пособие в размере 2,10 тыс. гривен на третьего и последующего ребенка до шести лет.

Предоставляется 50% платы за питание детей в дошкольных учебных заведениях, бесплатное получение услуг по оздоровлению в государственных и коммунальных учреждениях.

Также студентам из многодетных семей назначают социальную стипендию и могут предоставлять дополнительную социальную и материальную помощь.

Перечень льгот. Источник: правительство

Кроме того, матери, которые имеют пятеро и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут претендовать на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Как подтвердить статус многодетной семьи

Выдают удостоверение многодетной семьи структурные подразделения районных государственных администраций, исполнительные органы городских советов, в частности Центры предоставления административных услуг.

Получить документ может один из родителей по месту регистрации в течение десяти рабочих дней после подачи необходимых документов.

В частности, в правительстве предоставили перечень документов, необходимых для оформления льгот.

Перечень документов. Источник: правительство

Ранее мы рассказывали, при каких условиях многодетная семья может получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В некоторых случаях сумма может достигать 4,3 тыс. грн.

Также мы писали, что лица со второй группой инвалидности могут иметь определенные льготы. Для их оформления граждане должны иметь соответствующее удостоверение.