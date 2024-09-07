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Повышение цен на хлеб и зерно — на сколько подорожают продукты осенью

7 сентября 2024 12:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Осенью вырастут цены на зерно и хлеб — что известно
Производство хлеба. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Осенью ожидается рост цен на хлеб из-за подорожания хлебопекарного сырья и отключения электроэнергии. Кроме того, цены на зерно будут расти в этот период, что дополнительно повлияет на стоимость хлебобулочных изделий.

Об этом рассказала главная научная сотрудница Института аграрной экономики Светлана Черемиссина для 24 Канала.

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По ее словам, ценовая динамика на весь ассортимент хлебобулочных изделий изменится. Это будет обусловлено ростом стоимости электроэнергии и более частыми ее отключениями, что повлияет на производственные процессы.

"Помимо этого объективного фактора на подорожание продукции хлебопекарной отрасли будет влиять рост цен на сырьевые составляющие производственного процесса", — добавила Черемисин.

С начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 52,9% и теперь составляют 8 718 гривен за тонну. Для пшеницы 3 класса цены выросли на 41,6%, достигнув 8 427 гривен за тонну, а на рожь цены поднялись на 57,3%, до 5 800 гривен.

Мука подорожала на 5,3%, до 16,52 гривны за килограмм. Масло подсолнечное выросло в цене на 2,6% и теперь стоит 60,49 гривны за литр, а сахар подорожал на 7,9%, до 34,78 гривны за килограмм.

По оперативным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отечественные аграрии завершили сбор пшеницы. По состоянию на 28 августа 2024 года собрано 21 740,6 тысяч тонн пшеницы.

По прогнозам Института аграрной экономики, до конца 2024 года не ожидается значительный рост внутренних цен на пшеницу. Средняя цена пшеницы 2 класса будет колебаться в пределах 9 000-9 500 гривен за тонну, пшеницы 3 класса — 8 500-9 100 гривен за тонну, а фуражной — не превысит 8 000 гривен за тонну.

Повышение цен на хлеб

Черемисин отмечает, что в течение июля-августа продукция хлебопекарной отрасли также претерпела подорожание:

  • Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 47,54 гривны за килограмм,
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос до 38,35 гривны за килограмм,
  • Ржаной хлеб поднялся в цене до 39,95 гривны за килограмм,
  • Батон теперь стоит 24,60 гривен за килограмм.

Следует отметить, что согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, ожидается постепенный рост средней цены. В течение сентября 2024 стоимость хлеба может повыситься на 3-5%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пекари готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами назревания такого сложного выбора называют удорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.

Мы также сообщали, что в Украине в этом году может возникнуть дефицит гречихи из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут значительно возрасти.

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