Цены на воду вырастут с 1 октября — где именно и почему

Повышение тарифов с 1 октября — кто будет платить больше за воду
Жители Ирпенского общества вскоре начнут платить по новым тарифам на водоснабжение и водоотвод. Изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.
Об этом говорится на портале КП "Ирпеньводоканал".
Как вырастут цены на воду с 1 октября
В учреждении сообщили, что со следующего месяца планируют повысить два действующих тарифа: с 32,1 до 67,6 грн за кубометр. Это решение аргументируется изменениями в законодательстве и внутренними условиями предприятия.
Структура плановых экономически обоснованных тарифов выглядит следующим образом:
- Стоимость электроэнергии — 19,31 грн.
- Транспортировка стоков — 8,18 грн.
- Заработная плата — 28,63 грн.
- Стоимость топлива — 8,15 грн.
- Ремонт сетей — 1,7 грн.
- Закупка воды во время пиковых нагрузок — 0,16 грн.
- Инвестиционно-амортизационные расходы — 3 грн.
"С июля 2024 года предприятие не является лицензиатом НКРЭКУ, а потому, согласно действующему законодательству, тарифы должны устанавливать органы местного самоуправления. Пересмотр тарифов должен происходить ежегодно, поэтому в дальнейшем такого резкого повышения стоимости услуг не должно быть", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, с приближением отопительного сезона вопрос тарифов на коммунальные услуги становится актуальным для многих украинцев. Несмотря на то, что в октябре большинство тарифов останутся без изменений, некоторые корректировки все же ожидаются.
Также мы писали, что энергетический регулятор, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вносит изменения в методику формирования цен на электроэнергию для потребителей, пользующихся услугами поставщика последней надежды (ПОН). Эти изменения вступят в силу 1 октября и будут действовать до конца текущего года.
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