Налоги и военный сбор — Минфин уточнил, кого и почему коснется повышение

Финансовые подсчеты. Фото: Unsplush

В Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Такие детали уточнил глава Минфина Сергей Марченко, пишет РБК-Украина.

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Как известно, на днях Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение повышения налогов на 140 млрд гривен, в частности, за счет нового уровня военного сбора, акцизов и других налоговых мер.

Ожидается, что ставка военного сбора из заработной платы наемных работников повысится в несколько раз — с 1,5% до 5%. В то же время, станут плательщиками военного сбора юридические лица (плательщики налога на прибыль и "упрощенцы"). Ставка будет равна 1% дохода от любой деятельности.

По словам министра, такое повышение ставки военного сбора из зарплат украинцев и распространение на юрлиц и на отдельные операции физических лиц (с 5 до 30%) — справедливый шаг во время войны. Такое решение позволит в дальнейшем финансировать Силы обороны.

Министр пояснил, что сейчас наблюдается ситуация, когда преимущественно госсектор выплачивает "белые" заработные платы, с которых удерживаются официальные налоги. В то же время, часть активных граждан не платит Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и Единый социальный взнос (ЕСВ), предпочитая оптимизацию через минимальную зарплату или ФОП.

"У нас из официально устроенных 70% — это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора незначительна. Именно поэтому расширение налогооблагаемой базы военным сбором — правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — считает Марченко.

В вопросе военного сбора правительство привязывается к доходам украинцев, часть из которых будут платить в виде налогов.

"Наша задача — обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основной принцип, почему выбрали именно военный сбор, а не другие налоги", — добавил глава Минфина.

Что еще стоит знать

Напомним, в ВРУ считают, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять до сентября. В противном случае нельзя будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.

Также мы писали, что глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны.