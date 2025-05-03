Пенсии в Украине — кому ПФУ начислит на 800 грн больше в июне

Женщины пожилого возраста в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года пенсионеры, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, получат повышенные выплаты. Большие суммы начислят для около 600 тыс. граждан пожилого возраста.

Об этом говорится в материалах одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По данным ПФУ, в июне повышенный размер пенсий выплатят для 629 тыс. граждан пожилого возраста, которые продолжают работать. Тогда как в стране в целом насчитывается 2,8 млн пожилых людей, которые продолжают вести официальную трудовую деятельность. У таких граждан средний размер пенсии составляет 6,3 тыс. грн.

Речь идет о невыплаченном из-за правил законодательства повышенном размере пенсий, осуществленном в апреле 2025 года. Тогда выплаты пересчитали для граждан, которые на начало марта имели два года дополнительного стажа после выхода на пенсию. Также пересмотрели выплаты тем, кто имел менее двух лет страхового стажа, однако со времени назначения или предыдущего повышения прошло более 24 месяцев.

Перерасчет выплат произошел согласно ч. 4 ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Пенсионном фонде объяснили, что задержки происходят из-за правил поступления сведений об уплате единого взноса за первый квартал года. Пенсионерам, которым провели перерасчет, начислят дополнительные суммы за два предыдущих месяца (апрель и май) в начале лета.

"Дата проведения перерасчета работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов — до 10 мая)", — сообщили в фонде.

Как изменятся выплаты работающих пенсионеров

Повышение сумм выплат гражданам пожилого возраста, которые продолжают работать, будет индивидуальным.

В частности, в Черниговской области более 9 тыс. пенсионеров в среднем получат на 200 грн больше после повышения благодаря приобретенному страховому стажу после назначения или перерасчета (400 грн за два месяца). До 3 тыс. человек получат на 400 грн больше благодаря учету стажа и зарплаты после пересмотра выплат, а за два месяца — 800 грн.

Ранее мы сообщали об изменениях, которые ожидаются в соцвыплатах с мая 2025 года. В частности известно, кто из пенсионеров получит до 570 грн.

Также писали, что некоторым гражданам назначают единовременное пособие, равное 10 пенсионным выплатам. Такая поддержка предусмотрена лишь для представителей некоторых профессий.