Пенсии в июне — на сколько выросли выплаты украинцев после перерасчета

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2024 года части украинцев пересчитали пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать на "заслуженном отдыхе".

О том, как изменились выплаты, рассказали представители Пенсионного фонда.

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Особенности перерасчета пенсий в июне

В ПФУ отметили, что речь идет о гражданах, которые получили два года дополнительного страхового стажа. По правилам, если после назначения пенсии человек продолжил работать, его стаж будет расти ежемесячно. Выплаты на основе этого пересчитываются ровно через два года.

Главное, чтобы дополнительные 24 месяца были накоплены по состоянию на начало апреля.

В фонде пока не дали общие подсчеты, сколько пенсионеров получили больше. Известно, что сейчас в стране насчитывается 2,7 млн. пенсионеров, и только части из них удалось отработать дополнительно ровно два года страхового стажа. В апреле заявляли, что автоматический перерасчет коснется 654 тысяч работающих пенсионеров.

Особенность пересчета состоит в том, что он производится задним числом. Вообще повышение пенсии происходит с апреля, однако выплаты получат только в июне за два предыдущих месяца. Это объясняется терминами статистических данных, которые получает ПФУ обычно только в мае.

На сколько выросли пенсии

Прогнозировалось, что если при наличии стажа объемом 35 лет, пенсия равна 7 тыс. гривен, то после повышения уже будет 7,4 тыс. гривен. То есть дополнительно поступит 800 грн. за два месяца. В случае если пенсия за 35 лет страхового стажа составляла 10 тыс. гривен, то после перерасчета уже будет 10,57 тыс. гривен, за два месяца — 1,14 тыс. гривен.

В частности, по данным ПФУ в Винницкой области, в регионе работает 91 тыс. гражданских пенсионеров, то есть доля — 22% от общего количества.

Перерасчет с учетом только стажа произвели для 32,2 тыс. граждан. В среднем выплаты выросли на 190 гривен.

В то же время, с учетом стажа и заработка пересчитали пенсии для 7,5 тысячи пенсионеров. Повысили выплаты половине из этого количества граждан, средний размер составил 376,9 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут повысить размер будущей пенсии на более чем 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

Также в ПФУ объяснили, когда будут возобновлены выплаты для граждан, прошедших идентификацию в банке. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц.