Как изменятся цены на топливо после повышения акцизов — прогноз эксперта

Автозаправочная станция в Украине. Фото: УНІАН

С повышением акцизов бензин в Украине подорожает на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Однако цена на сжиженный газ вырастет более чем на 5 грн.

Об этом рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук в эфире "Київ-24".

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Он отметил, что автогаз постепенно перестает быть альтернативным топливом для бензина. Это снова ударит по наиболее уязвимым слоям населения, которые используют газ как замену бензина.

Косянчук также сказал, что предпосылки для общего повышения цен на топливо уже созданы, но первоначально это подорожание может быть достаточно незначительным.

"Сейчас операторы рынка навезли нефтепродуктов в Украину в ожидании введения нового акцизного налога больше, чем нужно на самом деле. Сегодня все залиты, что называется "под пробку". И у меня есть большие сомнения относительно моментального и резкого подорожания горючего именно на эти полторы-две гривни .Подорожание, скорее всего, возможно прежде всего по газу", — пояснил он.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.

Мы также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Удорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.