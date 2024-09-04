Як зміняться ціни на пальне після підвищення акцизів — прогноз експерта

Автозаправна станція в Україні. Фото: УНІАН

З підвищенням акцизів бензин в Україні подорожчає на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Проте ціна на скраплений газ зросте більш ніж на 5 грн.

Про це розповів генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук в ефірі "Київ 24".

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Він зазначив, що автогаз поступово перестає бути альтернативним паливом для бензину. Це знову вдарить по найбільш вразливим верствам населення, які використовують газ як заміну бензину.

Косянчук також сказав, що передумови для загального підвищення цін на паливо вже створені, але спочатку це подорожчання може бути досить незначним.

"Зараз оператори ринку навезли нафтопродуктів до України в очікуванні запровадження нового акцизного податку більше, ніж потрібно насправді. Сьогодні всі залиті, що називається "під корок". І в мене є великі сумніви щодо моментального і різкого подорожчання пального саме на ці півтори-дві гривні. Подорожчання, скоріш за все, можливе насамперед щодо газу", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив нові акцизні податки на бензин, дизель та скраплений газ. Відповідний закон №11256-2 глава держави підписав 1 вересня 2024 року.

Ми також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання ціни на пальне на АЗС.