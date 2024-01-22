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Повышенная субсидия — кто из украинцев может получить больше

22 января 2024 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — кто из граждан может получить повышенные выплаты
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые граждане зимой могут оформить повышенную субсидию. Речь идет о денежной помощи на твердое печное топливо.

О том, какой размер помощи и кто может получить, рассказали в правительстве.

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Повышенный размер субсидии на зиму

Как отмечается, в 2024-м украинцы могут получить помощь на покупку дров и угля. Оформить соответствующую помощь необходимо успеть в январе и феврале.

Правительство увеличило нормативы для отопления на сезон 2023-2024 в среднем в четыре раза. Максимальный размер субсидии на твердое печное топливо был увеличен в 2,3 раза. Если раньше одно домохозяйство могло получить 6,97 тыс. гривен в год, то сейчас — 16,23 тыс. гривен.

Как рассчитывают сумму пособия

Как говорится в сообщении, размер субсидии на дрова и уголь рассчитывается индивидуально для каждой семьи на основании объема ее доходов. Чем меньше размер доходов, тем больше денег на твердое топливо гарантирует государство.

"Если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году и обратится за ней в январе-феврале 2024 года, то в случае назначения выплата будет произведена в повышенном размере", — подчеркивают в правительстве.

Кто может получить субсидию и как подать заявку

Жилищную субсидию на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива назначают тогда, когда домохозяйство не получает жилищно-коммунальные услуги теплоснабжения для централизованного отопления и не использует газ или электрическую энергию для отопления.

Для получения субсидии на дрова или уголь необходимо подать заявление в Пенсионный фонд:

  • через е-портал ПФУ;
  • мобильное приложение ПФУ;
  • по электронной почте [email protected];
  • портал госуслуг "Дія".

Кроме заявления, гражданин должен предоставить справку, где подтверждается печное отопление или использование твердого топлива.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в 2024 году имеют право на безвозвратную адресную государственную социальную помощь, оказываемую уязвимым потребителям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформить жилищную субсидию стало удобнее с помощью ряда ресурсов.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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ЖКХ
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